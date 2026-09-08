Středočeský kraj nasadí do roku 2030 padesát elektrobusů na devět oblastí

Středočeský kraj nasadí do roku 2030 padesát elektrobusů na devět oblastíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na konci srpna začala v Pardubicích jedna z největších investic státní správy v regionu. V areálu...
Konec letních veder Česku příliš nepomohl. Velká část Moravy a jižní Čechy zůstávají v sevření půdního...
Tábor se rozhodl bojovat se suchem vlastními prostředky. Radnice plánuje vybudovat malou vodní nádrž Hlinný...
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