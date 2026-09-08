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Praha kupuje dalších 25 tramvají Škoda 52T

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Praha rozšiřuje svůj tramvajový park o dalších 25 vozů Škoda 52T. Pražští radní v pondělí odsouhlasili přidělení zhruba 1,23 miliardy korun z nevyužitých investičních…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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