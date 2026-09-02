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Bohumín dokončuje zateplení městských bytových domů za 60 milionů

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Dennívýzva
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Radnice Bohumína na Karvinsku letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplování a dalších oprav městských bytových domů. Od jara stavbaři pracují na 15 vchodech v obytných blocích v centru města. Revitalizace nyní míří do finále, na zbývajících adresách mají být práce dokončeny nejpozději na přelomu září a října.
Bohumín dokončuje zateplení městských bytových domů za 60 milionů

Bohumín dokončuje zateplení městských bytových domů za 60 milionů

Zdroj: město Bohumín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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