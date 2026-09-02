Brambory vykopané o týden později klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál od nati

Brambory pocházejí z oblasti dnešního jižního Peru a severozápadní Bolívie a domorodí obyvatelé Ameriky je pěstují již více než 7 000 let.
Do Evropy byly přivezeny ve druhé polovině 16. století španělskými conquistadory. Zpočátku se setkávaly s podezřením a pověrami, protože mnozí Evropané věřili, že jsou tyhle podzemní hlízy nezdravé nebo dokonce jedovaté. Není divu – co prý rostlo pod zemí, to mělo blízko k ďáblu. Co stojí za oblibou brambor
Díky své schopnosti růst v různých klimatických podmínkách a půdních typech si však postupně získaly oblibu. V 18. století se staly v Evropě
klíčovou plodinou, významnou zejména v dobách hladomoru. Mimochodem věděli jste, že brambory jsou proslulé například v Irsku, kde jejich zavedení v roce 1589 sirem Walterem Raleighem významně ovlivnilo irské hospodářství a stravování? Zdroj fotografie: Freepik Tři hlavní znaky, které naznačují, že je čas kopat brambory, nať, slupka a velikost.
Závislost na této jediné plodině však vedla ke katastrofě, když v polovině 19. století došlo v důsledku nákazy bramborových polí k velkému hladomoru, který měl za následek masivní emigraci a pokles počtu obyvatel. Dnes jsou brambory čtvrtou největší potravinářskou plodinou na světě, hned po rýži, pšenici a kukuřici.
Nejlepší doba na kopání brambor
Sklízení brambor ve správnou dobu je rozhodující pro maximalizaci skladovatelnosti a kvality plodiny, jak píše web
SimplySeed. Konec srpna a začátek září je obecně nejvhodnějším obdobím pro vykopávání těchto hlíz, zejména pokud je slunečné a suché počasí. Toto načasování pomáhá vyhnout se riziku sklizně příliš nezralých nebo příliš vyzrálých brambor, což může v obou případech zkrátit dobu skladování. Zdroj fotografie: Freepik Použitím rycích vidlí namísto lopaty nebo rýče lze zabránit poškození cenných hlíz. A hodit se vám budou i další triky pro sklizeň. Jak poznat, kdy sklízet brambory
Pečlivé sledování rostlin brambor vám podle webu
Arbor e tum může poskytnout cenná vodítka pro určení správné doby sklizně. Když začnou listy zasychat a žloutnout, obvykle to signalizuje, že do doby sklizně zbývají přibližně tři týdny. Není to jediný ukazatel, ale je to spolehlivé vodítko. Pokud si chcete být opravdu jistí, pak pár brambor vykopejte. Pokud budou mít tuhou slupku, která nepůjde snadno oddělit, pak je na sklizeň nejvyšší čas. A důležitá je i odrůda, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři