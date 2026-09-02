Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Brambory vykopané o týden později klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál od nati

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pro zajištění dlouhodobého skladování je nezbytné vykopávat brambory ve správné fázi zralosti. Jinak úspěch neočekávejte.
Bramborám se bude dařit celou sezónu, před výsadbou je stačí ošetřit

Bramborám se bude dařit celou sezónu, před výsadbou je stačí ošetřit

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové
Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové
Kuny překousají kabely za jednu noc a oprava stojí tisíce. Zkušení chalupáři je vyženou tabletou z obchodu za pár korun
Kuny překousají kabely za jednu noc a oprava stojí tisíce. Zkušení chalupáři je vyženou tabletou z obchodu za pár korun

Kuna skalní si v noci vybere teplý motorový prostor zaparkovaného vozu, prokousne gumovou hadici nebo...

Mšice se bojí jedlé sody jako ohně. Jeden postřik týdně a populace klesne za den, navíc chrání rostliny i proti houbovým chorobám
Mšice se bojí jedlé sody jako ohně. Jeden postřik týdně a populace klesne za den, navíc chrání rostliny i proti houbovým chorobám

Při boji proti mšicím není třeba sahat pro chemické prostředky. Velmi dobře se osvědčuje i docela obyčejná...

Kdo zahradu zalévá konví, dělá rostlinám medvědí službu. Voda odteče po povrchu a kořeny zůstanou mělké a slabé
Kdo zahradu zalévá konví, dělá rostlinám medvědí službu. Voda odteče po povrchu a kořeny zůstanou mělké a slabé

Každý večer konev, každé ráno hadice, a kořeny přesto zůstávají centimetry pod povrchem. Problém většiny...

Už žádné pasti ani jedy. Deratizátor prozradil, že myši nesnášejí jednu levnou bylinu z lékárny a utečou z domu samy
Už žádné pasti ani jedy. Deratizátor prozradil, že myši nesnášejí jednu levnou bylinu z lékárny a utečou z domu samy

Docela obyčejná máta si dokáže poradit s mnoha nevítanými škůdci. Při správné aplikaci umí vyhnat i dotěrné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.