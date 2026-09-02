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Diváci ji znají jako ošklivou Pinu z Fantozziho. Milena Vukotić byla ve skutečnosti kráska a pózovala i pro Playboy

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Herečka Milena Vukotić se proslavila jako ošklivá Pina Fantozzi. Její skutečný život ovšem skrývá odvážné focení i velmi netradiční model partnerského soužití.
Milena Vukotic v roce 1975

Milena Vukotic v roce 1975

Zdroj: FOTO:Mario Monicelli (director) / Luigi Kuveiller (cinematographer), Public domain, via Wikimedia Commons
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