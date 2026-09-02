Hvězda Realu Madrid končí v nároďáku. Rüdiger odehrál 86 zápasů za Německo, ale na velkou trofej nikdy nedosáhl

Poslední večer v bílém dresu DFB
29. června 2026 nastoupil Antonio Rüdiger v osmifinále mistrovství světa proti Paraguayi v základní sestavě vedle Jonathana Taha. Německo padlo po penaltovém rozstřelu. Byl to jeho 86. a poslední zápas za národní tým. Dva měsíce nato, 1. září, zveřejnil na Instagramu zprávu, kterou čekali mnozí, ale nikdo ji neuspěchal: končí s reprezentací.
Slova byla střízlivá. Mluvil o „extrémně zvláštním“ období, které ho navždy formovalo. Neútočil na Německý fotbalový svaz ani na žádného trenéra. Nabídl dva důvody: uvolnit místo další generaci a soustředit zbývající síly na klubovou kariéru v Madridu. Žádný afekt, žádná hořkost. Spíš kalkulace třiatřicetiletého profesionála, který ví, kolik mu zbývá sezon na nejvyšší úrovni.
Dvanáct let v číslech
Rüdigerův debut v A-týmu se datuje k 13. květnu 2014, pouhý měsíc před mistrovstvím světa v Brazílii, kde Německo slavilo titul, ovšem bez něj v kádru. Od té chvíle až do léta 2026 nasbíral podle DFB Datacentra 86 startů a vstřelil tři branky. Od září 2024 zastával roli jednoho ze dvou zástupců kapitána Joshuy Kimmicha.
Ve srovnání s generačními souputníky jde o jasně nejsilnější bilance:
|Hráč
|A-zápasy
|Antonio Rüdiger
|86
|Jonathan Tah
|51
|Matthias Ginter
|51
|Niklas Süle
|49
|Nico Schlotterbeck
|29
Rozdíl 35 startů oproti nejbližšímu pronásledovateli ukazuje, jak moc byl Rüdiger pro německou obranu nenahraditelný, a jak velkou díru jeho odchod zanechává.
Trofej, o které se nemluví
Často zaznívá, že Rüdiger s Německem „nikdy nic nevyhrál“. Není to pravda. V létě 2017 odehrál čtyři zápasy na Konfederačním poháru FIFA v Rusku a Německo turnaj vyhrálo. Šlo o mladý, experimentální tým pod vedením Joachima Löwa, a pro Rüdigera o jedinou seniorskou reprezentační trofej.
Co mu skutečně uniklo, jsou ty největší tituly. Na MS 2018 přišel historický skupinový krach se dvěma vstřelenými góly. Na MS 2022 v Kataru se scénář zopakoval, druhé skupinové vyřazení v řadě. Domácí EURO 2024 skončilo ve čtvrtfinále prohrou se Španělskem 1:2 po prodloužení. A MS 2026 uzavřelo penaltové fiasko s Paraguayí. Čtyři velké turnaje, čtyři předčasné konce. Talent v kádru nechyběl, opakovaně selhávala efektivita a stabilita v rozhodujících momentech, jak po vyřazení s Paraguayí pojmenoval i tehdejší trenér Julian Nagelsmann.
Co to znamená pro Německo a pro Real
Načasování odchodu není náhodné. 15. srpna 2026 převzal německou reprezentaci Jürgen Klopp. Nový trenér, nová éra, nový impulz, a Rüdiger se rozhodl do ní nevstupovat. Navíc mu Real Madrid jen dva týdny před posledním reprezentačním zápasem prodloužil smlouvu do 30. června 2027. Klubová priorita tedy není abstraktní fráze, ale smluvně podložený fakt.
Pro německou obranu je ztráta citelná, a to nejen symbolicky. Schlotterbeck si na MS poranil kotník a podle DFB bude chybět několik měsíců. Tah se stává jedinou zkušenou osou středu obrany, vedle něj zůstávají Ginter, Süle a mladší varianty typu Nathaniela Browna s pouhými osmi starty. Personálně má Klopp z čeho vybírat. Zkušenostně ne.
Pro český fotbal je dopad zatím nulový. V Lize národů 2026/27 jsou Německo a Česko v odlišných skupinách, los kvalifikace o EURO 2028 proběhne až 6. prosince 2026. Případný přímý souboj je zatím jen hypotéza.
Kontrast dvou dresů
Klubová bilance vypadá jako z jiného příběhu. Za tři sezony v Realu nasbíral Rüdiger přes 150 zápasů, 101 výher a osm trofejí. V reprezentaci za dvanáct let jeden Konfederační pohár. Rozdíl není v kvalitě hráče, je v tom, jak odlišně fungují klubové a národní týmy v rozhodujících momentech.
Rüdiger odchází z reprezentace jako její nejzkušenější aktivní stoper, vicekapitán a hlas kabiny. Neodchází jako legenda s trofejí z finále mistrovství světa. Odchází jako profesionál, který přesně ví, kde mu zbývající energie přinese víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner