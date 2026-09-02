Ministr kultury Klempíř odvolal ředitele Industriálního muzea v Ostravě

Projekt přestavby průmyslového areálu v muzeum je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace a náklady na něj přesahují 1,5 miliardy korun. Dalším důvodem změny ve vedení je personální situace organizace, kterou v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
Vedení organizace se dočasně ujala generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. Do funkce nastoupí 3. září. Jejím hlavním úkolem bude stabilizovat organizaci a zajistit řádné pokračování projektu.
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Lazarovi, který organizaci vedl od 1. ledna 2026, byla nabídnuta možnost v MUSEum+ nadále působit. O jeho případném dalším působení a pracovním zařazení rozhodne nové vedení organizace s ohledem na její potřeby.
„Ministerstvo kultury v tuto chvíli nechce předjímat způsob výběru budoucího vedení organizace ani jeho harmonogram. O dalším postupu bude informovat, jakmile bude stanoven,“ uvedl Oto Klempíř.
Goryczková patří mezi přední odborníky na památkovou péči a má dlouholeté manažerské zkušenosti. Je generální ředitelkou NPÚ a v této funkci bude i nadále působit. Projekt MUSEum+ dobře zná a významně se podílela na jeho přípravě a rozvoji. Za jejího předchozího vedení se podařilo získat evropskou dotaci, převést vysoké pece č. 4 a 6 do vlastnictví státu a zahájit projekční práce.
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MUSEum+ bylo založeno před pěti lety. Vytváří sbírku průmyslu a techniky, zvláště hornictví a hutnictví, především z území Moravskoslezského kraje. Loni v létě se MUSEum+ stalo majitelem vysokých pecí 4 a 6 bývalých Vítkovických železáren. Projekt, zařazený do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, má za cíl vytvořit z areálu bývalých hutí muzeum propojující historii průmyslu s moderními technologiemi a aktuálními společenskými tématy.
Tento týden jde o druhou změnu ve vedení příspěvkové organizace ministerstva kultury. V pondělí Jana Horváthová rezignovala na funkci ředitelky Muzea romské kultury. Jako důvod uvedla především velkou únavu v mimořádně náročné pozici a přání věnovat se více své odborné práci. Od 1. září byla řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Spielmannová.