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Dospívající děti mívají téměř neustále hlad. Chutné a zdravé svačiny jim dodají energii bez zbytečných přísad

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Každé dítě si zaslouží kvalitní stravu. Dospívající děti už si rády vymýšlejí a nesnědí jen tak něco. Je však důležité dbát na to, aby jejich strava byla bohatá na živiny. Asi každý rodič dospívajících dětí ví, že toho dokáží sníst mnoho, především, pokud jim něco chutná. Proto je vhodné připravit dětem chutnou svačinku, která dodá tělu potřebné živiny, zároveň ukojí hlad i chuť nezdravě mlsat.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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