Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Utajovaná svatba popové divy a fotbalového krále: Dara Rolins a Pavel Nedvěd do toho praštili

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dara Rolins (53) a Pavel Nedvěd (54) do toho praštili. Přísně utajovaná svatba se konala u italského Lago Maggiore. Zpěvačka následně potěšila své fanoušky a s nádhernou zprávou se podělila na sociálních sítích.
Utajovaná svatba popové divy a fotbalového krále: Dara Rolins a Pavel Nedvěd do toho praštili

Utajovaná svatba popové divy a fotbalového krále: Dara Rolins a Pavel Nedvěd do toho praštili

Zdroj: herminapress/Dara Rolins Instagram.com
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Petr Pavel překvapil malou školu na Moravě. K návštěvě ho přiměl ručně psaný dopis
Petr Pavel překvapil malou školu na Moravě. K návštěvě ho přiměl ručně psaný dopis
Andrej Babiš slaví 72. narozeniny ve velkém stylu: Vyvedl Moniku do Rudolfina, pak přišla smršť gratulací
Andrej Babiš slaví 72. narozeniny ve velkém stylu: Vyvedl Moniku do Rudolfina, pak přišla smršť gratulací

Andrej Babiš slaví 72. narozeniny. Ještě večer před svým velkým dnem se po boku manželky Moniky (52)...

Loučení v nejlepším: Štefan Margita bilancuje kariéru, život i vzpomínky na Hanu Zagorovou
Loučení v nejlepším: Štefan Margita bilancuje kariéru, život i vzpomínky na Hanu Zagorovou

Jeden výjimečný rok, jeden výjimečný umělec. Dokumentární film Štefan Margita – Čas přítomnosti odhalí...

„Víš, kdo se dívá?“ Herečka Johana Nováčková známá ze Survivoru svádí ženatého otce
„Víš, kdo se dívá?“ Herečka Johana Nováčková známá ze Survivoru svádí ženatého otce

Johana Nováčková, známá nejen ze Survivoru, se ve filmu objeví v dosud nejprovokativnější roli. Přes...

Jeden z posledních žijících původních Cimrmanů: Syn ukázal dojemný snímek Miloňe Čepelky
Jeden z posledních žijících původních Cimrmanů: Syn ukázal dojemný snímek Miloňe Čepelky

Miloň Čepelka (89) oslavil poslední prázdninový den jmeniny. Při této příležitosti se jeho syn Jan podělil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.