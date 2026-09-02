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Hlubina se změní na byty, Soiva půjde k zemi. Ostravské ubytovny znají svůj osud

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Problémové ubytovny Soiva a Hlubina v městském obvodu Ostrava-Jih ukončují svůj provoz. Z obou objektů se stěhují jejich obyvatelé. Hotelový dům Hlubina projde v příštích letech přestavbou a nabídne více než 230 bytů, ubytovnu Soiva čeká demolice. Uvolněná plocha by v budoucnu mohla také sloužit k bydlení.
Hlubina se změní na byty, Soiva půjde k zemi. Ostravské ubytovny znají svůj osud

Hlubina se změní na byty, Soiva půjde k zemi. Ostravské ubytovny znají svůj osud

Zdroj: Vilém Pospíšil
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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