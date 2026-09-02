Hlubina se změní na byty, Soiva půjde k zemi. Ostravské ubytovny znají svůj osud

Ubytovnu Soiva na Hulvácké ulici řeší městský obvod už přes deset let. V budově pravidelně probíhaly kontroly hygieniků i dalších institucí, k jejímu uzavření to ale nevedlo. Město tak před více než šesti lety oslovilo majitele objektu s nabídkou koupě. Jednání komplikoval fakt, že skutečný majitel žije dlouhodobě ve Vietnamu a po nějaké době komunikace z jeho strany ustala.
S dalším posunem pomohl až vietnamský velvyslanec, kterého oslovil jeden ze členů Poslanecké sněmovny. Na konci letošního srpna tak došlo k podpisu kupní smlouvy a předávacího protokolu. V těchto dnech je už ubytovna prázdná a probíhají přípravy na demolici.
Ubytovna Soiva
Odkup ubytovny vyšel městský obvod na 100 milionů korun.
„Posudek, který jsme museli jako obec mít, činil 87 milionů korun. Je potřeba říct, že nejde jen o budovu, ale o celou plochu o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních. Ten rozdíl jsme museli řádně zdůvodnit. Vzhledem k tomu, že statistiky od státní policie, městské policie, hasičů, sociálního odboru i dalších institucí, zdůvodnění nepředstavovalo žádný problém. Lidé, zvláště ti, kteří v okolí žijí, pochopí, proč jsme do toho i přesto šli,“ uvedl starosta Ostravy-Jih Martin Bednář (ANO).
Na pozemku po zdemolované ubytovně zvažuje obvod stavbu obecních bytů ve spolupráci s městem.
„Aktuálně pracujeme na referenčním dokumentu, který zahrnuje celou oblast Pískových dolů. Budeme tak mít jasný rámec, jak můžeme s celým tímto sídlištěm dále pracovat,“ doplnil místostarosta obvodu Radim Ivan (ODS). Obnovou by tak v příštích letech podle něj mohl projít například i blízký Sad Družby. Hlubina nabídne přes 230 bytů
O koupi hotelového domu Hlubina usiloval městský obvod už od roku 2015. Nejnadějněji se jevila jednání přes osmi lety. Tehdy za objekt radnice nabízela 50 milionů korun, původní majitel se ale rozhodl přijmout nabídku o 14 milionů nižší.
„O důvodech, které vedly k prodeji za výrazně nižší cenu novému provozovateli ubytovny, můžeme, slovy Járy Cimrmana, diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat,“ komentovala situaci tehdejší místostarostka Hana Tichánková.
Před časem se ale věci daly do pohybu a sám majitel se rozhodl, že za pomoci městského obvodu ubytovnu přebuduje na bytový dům Aura Plaza.
„Ostrava už dospěla do stavu, kdy i nové developerské projekty tady dávají ekonomický smysl. Když jsme si udělali ekonomiku možnosti přestavby na bytové jednotky s jejich následným rozprodejem, tak to ekonomicky vycházelo a padlo rozhodnutí, že se vydáme tímto směrem,“ řekl zástupce investora a manažer celého projektu přestavby Martin Sládeček s tím, že k rozhodnutí přispěl i tlak městského obvodu a jeho ochota jednat o prodeji blízkých pozemků, na kterých vzniknou parkovací místa.
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Ubytovna Hlubina by měla být prázdná do konce září, začátek stavby, která investora vyjde na stovky milionů korun, je potom naplánován na leden příštího roku.
„Ocelová konstrukce, která okolo budovy vznikne, kompletně změní vzhled celého domu. Součástí projektu je i střešní nástavba, vzniknou tak další dvě patra. Celkem by mělo v budově vzniknou více než 230 bytů o dispozicích 1kk, 2kk a 3kk, o které je na trhu největší zájem,“ doplnil Sládeček. Ve spodních dvou patrech investor počítá se vznikem nebytových prostor. „Máme předběžné nájemce na kavárnu a bistro,“ dodal Sládeček. Radnice chce řešit i další ubytovny
V nejlidnatějším ostravském obvodu je celkem 8 ubytoven. Radnice se zabývá i dalšími z nich.
„Snažíme se řešit úplně všechny. Nejblíže nějakému jednání je ubytovna Areál na Plzeňské ulici. Před několika lety proběhla i jednání s Domem mladých hutníků v Zábřehu,“ řekl Bednář. Podle něj musí radnice najít tu správnou motivaci, aby majitelé ubytoven šli stejnou cestou jako dům Hlubina. „Aby došlo k přestavbě na něco, co mu stále bude přinášet zisk, ale nebude to obchod s chudobou,“ dodal starosta.
Podobný osud, jako Hlubinu, by mohl v příštích letech čekat i ubytovnu Čujkovova. Oba objekty totiž vlastní stejný majitel.
„Tam přemýšlíme o předělání objektu na seniorské bydlení. Samozřejmě nás v tuto chvíli plně vytěžuje projekt Aura Plaza, jakmile ale nabere obrátky a stavba bude v plném proudu, chceme začít projektovat a připravovat přestavbu ubytovny Čujkovova,“ dodal Sedláček.