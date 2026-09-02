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Hygienici zkontrolovali přes sto táborů ve Zlínském kraji a udělili čtyři pokuty

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Letošní táborová sezona ve Zlínském kraji proběhla bez závažných incidentů, přesto hygienici nezůstali nečinní. Od konce června do posledního dne srpna zkontrolovali 97 pobytových…
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