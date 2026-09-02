Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu

Záleží na odrůdě jablek, ale dá se říct, že v srpnu se strom soustředí na vyživování plodů a jejich dozrávání.
Pokud chcete podpořit jabloň, aby jablka dobře narostla a bez problémů dozrávala, zaměřte se na její zálivku a hnojení. Co tedy během srpna nejvíce prospěje jabloním a jaké hnojivo jim v této fázi dodat? Zalévání je důležité
S horkým letním počasím potřebují jabloně zalít. Obzvláště mladší stromky, které ještě nemají hluboké kořeny,
mohou v letních vedrech bez zálivky trpět. Strom je tedy potřeba zalévat alespoň jednou týdně, a to hluboce. Půda kolem stromu by po zalití měla být vlhká do hloubky 15–20 cm. Zároveň však strom nepřelévejte, aby nedošlo k hnilobě kořenů. Mulčování pro jabloně
Rozprostřete kolem základny stromu vrstvu organického mulče o tloušťce 5–10 cm. Použít můžete suchou trávu, listí nebo jiný organický materiál.
Mulčování pomáhá udržovat vlhkost půdy, ale také reguluje její teplotu. Zabraňuje růstu nežádoucích plevelů a během svého postupného rozkladu obohacuje půdu o důležité živiny, které jabloni prospívají. Prořezávání a odstraňování plodů
Srpen je ideálním časem na lehké prořezávání, kterým odstraníte nemocné, odumřelé nebo zahušťující větve. Správný řez zlepšuje cirkulaci vzduchu a průnik slunečního světla do koruny. Zároveň tak
snížíte riziko plísňových infekcí a podpoříte zdravý růst ovoce. Pokud je na jabloni velké množství plodů, pak je protrhejte. Vybírejte špatně tvarovaná nebo poškozená jablka. Vyhnete se tak případnému lámání větví a podpoříte růst větších a zdravějších plodů. Zdroj fotografie: Freepik Ochrana před škůdci a chorobami
Pravidelně jabloně kontrolujte a hledejte stopy po škůdcích nebo náznaky onemocnění. Mezi běžné škůdce v srpnu patří
mšice, roztoči a obaleč jablečný. V případě výskytu škůdců nebo chorob použijte vhodný postřik. Zaměřte se na šetrné insekticidy, abyste se vyhnuli zbytečné chemii. Všechny nemocné plody a listy ihned odstraňte, abyste zabránili šíření infekce. Hnojení jabloní
Vyberte vyvážené, postupně se uvolňující hnojivo, určené pro ovocné stromy. Hledejte hnojivo s poměrem NPK (dusík-fosfor-draslík) kolem 10-10-10 nebo 14-14-14. Rozprostřete hnojivo rovnoměrně kolem obvodu stromu.
Nedávejte je však příliš blízko kmeni. U mladých jabloní začněte ve vzdálenosti 40 cm od kmene. U jabloní starších sedmi let pak začněte až metr od kmene stromu. Zdroj fotografie: Freepik
Obecně budete k mladé jabloni potřebovat asi 10 litrů hnojiva. Strom starší 15 let spotřebuje téměř dvojnásobek. Dodržujte však pokyny k aplikaci hnojiva uvedené na obalu. Mohou se v závislosti na koncentraci produktu lišit.
Po aplikaci hnojiva strom důkladně zalijte, aby se živiny dostaly do půdy až ke kořenům. Jabloni také můžete dodat živiny v podobě vyzrálého kompostu, který zaryjete kolem základny stromu.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz