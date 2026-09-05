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FOTO, VIDEO: Prahou projela kolona 800 motorkářů v čele s prezidentem Pavlem

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Prahou dnes dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře.
FOTO, VIDEO: Prahou projela kolona 800 motorkářů v čele s prezidentem Pavlem

FOTO, VIDEO: Prahou projela kolona 800 motorkářů v čele s prezidentem Pavlem

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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