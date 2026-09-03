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Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostit

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Doprava na dálnici D8 od sjezdu na Ďáblice ve směru na Prahu byla zastavena kvůli nehodě dvou nákladních aut. Jednoho z řidičů, který zůstal zaklíněn, museli hasiči vyprostit pomocí hydrauliky.
Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostit

Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostit

Zdroj: Hasiči Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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