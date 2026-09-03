Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostit
Pořádně nešťastný první školní den měl sedmiletý chlapec, kterého museli zachránit z kolejiště metra. Na...
Pražští policisté pátrali po muži, který na autobusu dopravního podniku způsobil škodu přes padesát tisíc....
Svoje emoce nezvládl zkrotit muž, kterého v centru Prahy zadrželi strážníci. Kopal do zaparkovaných aut a...
Hasiči ze dvou stanic, policisté i pyrotechnik zasahovali u požáru modelu letadla, který se zřítil v...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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