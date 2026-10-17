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Bartoš na síti komentuje Babiše: Oligarcha-hokynář z východu

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Dennívýzva
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Vyjadřování se do médií v zahraničí rozhodně nepatří mezi nejsilnější stránky našeho současného premiéra Andreje Babiše. Na tuto skutečnost upozornil na sociální síti X Ivan Bartoš. Bývalý ministr Fialovy vlády proslulý zpackanou digitalizací stavebního řízení v tomto ohledu docela uhodil hřebíček na hlavičku. Vyjádření Andreje Babiše, které se týkalo možnosti návrat velké Británie do Evropské unie vyznělo více než trapně. Bylo doslova a do písmene buranské se vším všudy.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Úřad vlády České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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