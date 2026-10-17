Bartoš na síti komentuje Babiše: Oligarcha-hokynář z východu

Vyjadřování se do médií v zahraničí rozhodně nepatří mezi nejsilnější stránky našeho současného premiéra Andreje Babiše. Na tuto skutečnost upozornil na sociální síti X Ivan Bartoš. Bývalý ministr Fialovy vlády proslulý zpackanou digitalizací stavebního řízení v tomto ohledu docela uhodil hřebíček na hlavičku. Vyjádření Andreje Babiše, které se týkalo možnosti návrat velké Británie do Evropské unie vyznělo více než trapně. Bylo doslova a do písmene buranské se vším všudy.
Ostatní představitelé států se vyjadřovali solidně
Třeba takový slovinský premiér Janez Janšta hovořil o tom, že odchod Velké Británie z Evropské unie představoval jednu z největších katastrof v její historií. President Kypru Nikos Christodoulides napsal, že pokud je Velká Británie připravena ke vstupu, je samozřejmě vítána. Španělský premiér Pedro Sánchéz poznačil, že bude skvělé, že budeme zase v lepším spojenectví. Náš ministerský předseda se ale bohužel dle Bartoše vyjádřil stylem sobě vlastním jako oligarcha-hokynář z východu.
Babišova reakce do médií na možnost návratu Velké Británie do EU je opět mezinárodní odstuda. Oligarcha-hokynář z východu. Mohl říct 100 jiných věcí, nemusel rikat nic, mohl zdůraznit aspekt obrany, podmínky pro 40 000 Čechů, co tam žijí a pracují. On: “Potřebujeme víc peněz” https://t.co/VQOFhFykzP
— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 17, 2026
Potřebujeme více peněz
I kdybych si toto nastokrát myslel, tak to nemohu říct jako premiér veřejně, potažmo to napsat na sociální sítě. Babiš doslova napsal následující. Samozřejmě, potřebujeme více peněz. Ať už to mohl myslet jakkoli třeba v ekonomickém slov smyslu, že bude EU bohatší, nebo nějak jinak, takto to formulovat nelze. Představitel dané země pak vypadá jak největší buran na světě.
Andrej Babiš s Viktorem Orbánem při setkání v Bruselu: Foto Andrej Babiš/Meta
Nemusel říkat vůbec nic
Co by se stalo, kdyby se Andrej Babiš nevyjádřil vůbec? Absolutně nic. Možná by si ostatní mysleli, že nechtěl, zapomněl, nebo cokoli jiného. Přesto by i ono obyčejní nic vyznělo mnohem lépe než ono zmíněné vyjádření našeho premiéra.
Tip: Babiš by klidně zrušil dotace. Vždyť Agrofert přece není jeho.
Mohl být taktní, to ale asi moc neumí
Jasně, že ano. Na to upozornil ostatně už sám Bartoš. Vždyť mohl třeba zdůraznit důležitost společné obrany, případně podmínky pro 40 000 Čechů, co tam žijí a pracují. V tomto má Bartoš naprostou pravdu. Ne, náš pan premiér se vyjádřil tak, jak se vyjádřil. Nijak jinak než ostudně.
Zdroje info: Autor, X
Andrej Babiš: Náhledové foto Úřad vlády České republiky
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