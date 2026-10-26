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Je mi to fuk, vyděláváme balík: Trump se vysmál lidem u pump a chválil rekordní zisky ropných gigantů

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Dennívýzva
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Pokud měl ještě někdo pochybnosti o tom, na kom současnému Bílému domu skutečně záleží, sobotní mítink v Georgii mu dal křišťálově čistou odpověď. Osmdesátiletý prezident Donald Trump před voliči odhodil zábrany a otevřeně přiznal, že mu je utrpení běžných Američanů u čerpacích stanic naprosto ukradené. Místo empatie s rodinami drcenými inflací se jízlivě vysmál vlastním poradcům a jásal nad tím, jak zisky ropných korporací trhají historické rekordy.
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01_USA_v

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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