Je mi to fuk, vyděláváme balík: Trump se vysmál lidem u pump a chválil rekordní zisky ropných gigantů

Pokud měl ještě někdo pochybnosti o tom, na kom současnému Bílému domu skutečně záleží, sobotní mítink v Georgii mu dal křišťálově čistou odpověď. Osmdesátiletý prezident Donald Trump před voliči odhodil zábrany a otevřeně přiznal, že mu je utrpení běžných Američanů u čerpacích stanic naprosto ukradené. Místo empatie s rodinami drcenými inflací se jízlivě vysmál vlastním poradcům a jásal nad tím, jak zisky ropných korporací trhají historické rekordy.
Výsměch vlastním voličům
Vystoupení v městečku Perry mělo na poslední chvíli zachránit republikánské šance před listopadovými volbami, proměnilo se však v dokonalý předvolební dar pro demokraty. Trump z pódia přiznal, že ho jeho vlastní tým úpěnlivě prosil, aby o obřích výdělcích těžařů vůbec nemluvil, protože lidé platí u stojanů víc peněz.
Prezident přitom při napodobování stížností obyčejných občanů nasadil posměšný dětský hlásek, aby vzápětí hrdě vyhlásil, že je mu kritika fuk, protože ropný průmysl díky němu vydělává zatracený balík.
TRUMP on HIGH GAS PRICES: We’re making money like we’ve never made before. They’ll say: President Trump is bragging about all the money they’re making while people are suffering at the pump. I don’t give a damn. We’re making a freaking fortune. https://t.co/KZ2pYsTPyR
— Acyn (@Acyn) October 25, 2026
Šéf Bílého domu tak ve své sebestřednosti zcela ztotožnil pohádkové účty ropných oligarchů s prosperitou celého národa. Jak trefně poznamenala novinářka Susan Glasserová, věta o tom, že je mu utrpení lidí ukradené, protože vydělávají jmění, by mohla sloužit jako přesný epitaf celého jeho druhého mandátu.
Bývalý Obamův poradce David Axelrod pak suše dodal, že prezident konečně mluvil s voliči narovinu – on sám totiž vydělává jako nikdy předtím a drahý benzin ho absolutně nezajímá.
Zisky pro vyvolené, drahota pro zbytek
Za prezidentovým nadšením z drahé ropy se přitom skrývá velmi prozaický střet zájmů a tvrdá čísla. Trumpova nelegální válka s Íránem sice v září vyhnala meziroční inflaci na 3,7 procenta a srazila spotřebitelskou náladu na historické dno, pro úzkou elitu se ale stala zlatým dolem. Těžařské kolosy ExxonMobil a Chevron vykázaly jen za druhé čtvrtletí letošního roku společný čistý zisk ve výši 26,5 miliardy dolarů.
Na tomto válečném zdražování přímo rýžuje i samotný vrchní velitel. Díky vlastnictví akcií v ropných společnostech mu totiž hodnota portfolia od zahájení blízkovýchodního konfliktu narostla o 1,5 až 4,4 milionu dolarů.
Tento gigantický přesun bohatství ovšem platí ze svých kapes obyčejní lidé. Podle výpočtů Brownovy univerzity vytáhla válka s Íránem kvůli drahému benzinu a naftě z rozpočtu každé americké domácnosti v průměru už 1 100 dolarů navíc.
Zatímco mluvčí Bílého domu Matthew Middleton dál opakuje prázdné fráze o přechodných výkyvech a ekonomických vítězstvích, realita je neúprosná. Trump v Georgii zkrátka řekl nahlas to, co měla administrativa tajit: obyčejní voliči jsou pro něj jen bezejmenní sponzoři, kteří mají u pump mlčet a financovat miliardové zisky jeho bohatých přátel.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Pixabay
The post Je mi to fuk, vyděláváme balík: Trump se vysmál lidem u pump a chválil rekordní zisky ropných gigantů
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