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Pokus o krádež voleb v přímém přenosu: Trump nařídil ministerstvu spravedlnosti zablokovat výsledky na Aljašce

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Dennívýzva
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Donald Trump už se ani nesnaží předstírat, že respektuje nezávislost justice či elementární demokratická pravidla. Tváří v tvář hrozící porážce v klíčovém senátním souboji na Aljašce osmdesátiletý prezident v pátek otevřeně přiznal, že osobně nařídil ministerstvu spravedlnosti podat žalobu s cílem zablokovat potvrzení tamních volebních výsledků. Bílý dům si zkrátka připravuje půdu pro to, aby úředně zneplatnil hlasování, pokud jeho favorit prohraje.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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