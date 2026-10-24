Pokus o krádež voleb v přímém přenosu: Trump nařídil ministerstvu spravedlnosti zablokovat výsledky na Aljašce

Donald Trump už se ani nesnaží předstírat, že respektuje nezávislost justice či elementární demokratická pravidla. Tváří v tvář hrozící porážce v klíčovém senátním souboji na Aljašce osmdesátiletý prezident v pátek otevřeně přiznal, že osobně nařídil ministerstvu spravedlnosti podat žalobu s cílem zablokovat potvrzení tamních volebních výsledků. Bílý dům si zkrátka připravuje půdu pro to, aby úředně zneplatnil hlasování, pokud jeho favorit prohraje.
Zoufalá křeč kvůli stejnému jménu
Důvod této bezprecedentní právní agrese je naprosto průhledný. Republikánský senátor Dan S. Sullivan, který křeslo drží od roku 2014, tahá v předvolebních průzkumech za kratší konec proti populární demokratce Mary Peltolové. Trumpova rekordní nepopularita, drtivá krize životních nákladů a vleklá válka v Íránu totiž stahují ke dnu i kandidáty v dosud spolehlivě červených baštách.
Protože předchozí stranické pokusy o vyškrtnutí nezávislého vyzyvatele se stejným jménem, Dana J. Sullivana, u soudů pohořely, vložil se do věci přímo šéf Bílého domu. Před novináři se bez okolků pochlubil, že žalobu federálnímu ministerstvu přikázal podat on sám, protože voliči prý budou ze dvou shodných jmen na lístku zmatení a volby jsou tím pádem zmanipulované.
Trump on the Alaska election lawsuit: „I’m the one that said ‚do it'“ https://t.co/u9HoM4Ka21
— Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2026
Ve skutečnosti jde ale o čistě účelovou pojistku: žaloba přímo požaduje, aby stát nesměl potvrdit vítězství Peltolové, pokud na kandidátce zůstanou oba Sullivanové.
Právní paskvil, kterému se smějí i experti
Způsob, jakým poslušní úředníci na ministerstvu spravedlnosti prezidentův rozkaz sepsali, přitom vyvolává v právnické obci naprosté zděšení. Profesor práva z univerzity Notre Dame Derek Muller označil argumentaci vládních právníků za jednu z nejhorších, jakou kdy ve své kariéře viděl.
Ministerstvo se totiž ve své žalobě opírá o pouhou preambuli zákona o národní registraci voličů a zcela absurdně z ní dovozuje pravomoc zakázat státu certifikaci voleb. Podle Mullera je sice naprosto zjevné, že se administrativa v panice snaží zablokovat volební výsledek, ale samotný právní nárok je natolik chabý a vycucaný z prstu, že nemá u soudu prakticky žádnou šanci na úspěch.
Celá aljašská epizoda tak ještě před otevřením volebních místností odhaluje pravou tvář současné administrativy. Ministerstvo spravedlnosti, které má bdít nad dodržováním zákonů, proměnil Trump v soukromou advokátní kancelář na likvidaci politické konkurence. Pravidlo Bílého domu pro letošní listopad je totiž děsivě jednoduché: pokud vyhraje náš člověk, volby platí, a pokud prohraje, výsledky prostě zakážeme.
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Náhledové foto: Pixabay
The post Pokus o krádež voleb v přímém přenosu: Trump nařídil ministerstvu spravedlnosti zablokovat výsledky na Aljašce
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