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Antonelli o návratu šíleného Maxe: Být to o něco dříve, bál bych se

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Red Bull se s přispěním Maxe Verstappena rychle dere kupředu, ale adept na nejmladšího vítěze šampionátu formule 1 Andrea Kimi Antonelli neztrácí důvěru ve svůj tým.
Antonelli o návratu šíleného Maxe: Být to o něco dříve, bál bych se

Antonelli o návratu šíleného Maxe: Být to o něco dříve, bál bych se

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 20:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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