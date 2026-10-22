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Propojení F1 a vesmíru: Velitel Artemis II ambasadorem Mercedesu

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Krátce před startem víkendu v Texasu Mercedes oznámil příchod zvučné a hvězdné posily. K týmu se jako ambasador připojuje Reid Wiseman, velitel první pilotované mise k Měsíci po 54 letech.
Propojení F1 a vesmíru: Velitel Artemis II ambasadorem Mercedesu

Propojení F1 a vesmíru: Velitel Artemis II ambasadorem Mercedesu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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