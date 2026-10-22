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Hornerovi po vítězství Red Bullu v Malajsii zavolalo vedení

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Christian Horner prozradil, že mu akcionáři Red Bullu i generální ředitel Oliver Mintzlaff zavolali po prvním vítězství vlastní pohonné jednotky ve formuli 1. Bývalý šéf týmu zavzpomínal na vývoj motoru i na překvapivý kontrast s telefonátem, při němž před 15 měsíci přišel o svou funkci.
Hornerovi po vítězství Red Bullu v Malajsii zavolalo vedení

Hornerovi po vítězství Red Bullu v Malajsii zavolalo vedení

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 19:28

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