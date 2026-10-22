Hornerovi po vítězství Red Bullu v Malajsii zavolalo vedení

Christian Horner prozradil, že mu akcionáři Red Bullu zavolali po prvním vítězství motoru Red Bull Ford Powertrains ve formuli 1 v Malajsii.
Horner nastoupil do Milton Keynes jako šéf týmu, když Red Bull před sezónou 2005 převzal stáj Jaguar, ale v červenci 2025 byl propuštěn a nahrazen Laurentem Mekiesem.
Během dvou desetiletí v čele týmu Horner nejenže dovedl tým k osmi titulům v poháru jezdců a šesti titulům v poháru konstruktérů, ale také dohlížel na jeho přechod z pozice odběratele motorů na výrobce pohonných jednotek poté, co Honda na konci sezóny 2021 opustila F1.
Red Bull mohl japonské pohony používat až do loňského roku, vlastní pohonná jednotka, navržená ve spolupráci s Fordem, debutovala v roce 2026.
Motor Red Bull si připsal své první vítězství na Velké ceně Bahrajnu v Malajsii díky Maxovi Verstappenovi, přičemž tento Nizozemec o týden později v Singapuru zaznamenal druhé vítězství v řadě.
„Podařilo se nám to na straně podvozku a pak přišla výzva, zda to zvládneme i na straně motoru,“ vyprávěl Horner na konferenci Autosport Business Exchange v New Yorku.
„Víte, potřebovali jsme motor poté, co Honda v roce 2020 oznámila svůj odchod. Založili jsme tedy tento nový start-up, Red Bull Powertrains, se stejnou filozofií, že přilákáme talenty, dáme lidem šanci, poskytneme jim příležitost a poté je posílíme a povzbudíme, aby posouvali hranice. Jsem velmi hrdý na to, jak se ten motor letos vyvinul a jaké výsledky přinesl.“
Hornerův přínos ocenila samotná značka, když mu její vedení zavolalo, jak již bylo zmíněno.
„Bylo to milé gesto, vidět ten motor a vědět, co všechno do něj vložili, víte, ten pot a slzy, které tomu předcházely,“ pokračoval Brit.
„Pro všechny muže a ženy, kteří se na tom podíleli, to byl neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný úspěch. A jejich šestnáctý pokus o vítězství v grand prix, což je i za nejlepších okolností velmi těžké. Byl jsem velmi vděčný jak akcionářům, kteří se mi ozvali, tak i Oliveru Mintzlaffovi, generálnímu řediteli Red Bullu, který mi také zavolal, aby mi poděkoval. Byl to docela jiný hovor než ten, který jsem s ním měl před 15 měsíci.“
Horner má na mysli telefonát, který vedl k jeho propuštění, protože jeho pozice se po smrti spoluzakladatele Red Bullu Dietricha Mateschitze stávala stále nejistější.
Horner neměl na své straně tábor Verstappena a ztrácel podporu rodiny Yoovidhyaových, jejíž člen Chalerm Yoovidhya je většinovým vlastníkem společnosti, ale i tak tuto zprávu popisuje jako docela náhlou a dost brutální.
„Cítil jsem, že se věci mění,“ dodal. „Nic nezůstává navždy stejné, a poté, co zakladatel Dietrich Mateschitz na konci roku 2022 bohužel zemřel, bylo jasné, že se společnost bude vyvíjet a měnit. Dietrich byl Red Bull, byl hnací silou celé firmy, činil všechna důležitá rozhodnutí. A najednou je samozřejmě nemožné někoho takového nahradit.
„Bylo nevyhnutelné, že jak se skupina vyvíjela a přijímala tuto výzvu, všechno bylo prostě jiné. Panovala snaha vrátit větší kontrolu zpět do centrály, a to se neslučovalo s autonomií, kterou jsme si užívali v týmu Red Bull Racing a v Milton Keynes.“
„Byla to jiná cesta než ta, po které jsme v podstatě kráčeli, a bylo cítit, že se to mění. Nešlo o to, jestli to bylo správné nebo špatné, prostě to bylo jiné. A rozhodně jsem neměl pocit, že by to bylo to, co nám v průběhu let umožnilo dosáhnout takového úspěchu. Takže to nevyhnutelně skončilo.“