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Pojďme to dotáhnout do konce, vyzývá Antonelli: Zatím necítí tlak

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Andrea Kimi Antonelli už má jednu ruku pevně položenou na mistrovské trofeji. První příležitost zpečetit titul bude mít už za necelých 72 hodin. Lídr šampionátu přijel do Texasu ve velmi uvolněné náladě.
Pojďme to dotáhnout do konce, vyzývá Antonelli: Zatím necítí tlak

Pojďme to dotáhnout do konce, vyzývá Antonelli: Zatím necítí tlak

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 00:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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