Jak formule 1 pomáhá Antonellimu neporušit zákon v USA

Andrea Kimi Antonelli může během letošní Velké ceny USA oslavit zisk titulu mistra světa formule 1. Jezdec Mercedesu se ale bude muset obejít bez tradičního šampaňského. Dvacetiletý Ital přijíždí na Circuit of the Americas s náskokem 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a má možnost zajistit si svůj první titul mistra světa.
I kdyby titul v Austinu ještě nezískal, ale skončil na stupních vítězů, bude se muset od tradičního způsobu oslav odchýlit. Antonellimu totiž ještě nebylo 21 let, což je minimální věk pro legální konzumaci alkoholu ve Spojených státech. Formule 1 mu proto musí zajistit nealkoholickou alternativu.
Co bude Antonelli pít na pódiu v Austinu?
Očekává se, že Antonelli místo šampaňského Moët & Chandon, které se tradičně používá při oslavách na pódiu, dostane nealkoholickou náhradu. Mohlo by jít například o perlivou růžovou vodu. Přesný nápoj zatím nebyl potvrzen, formule 1 ale již má zavedené postupy pro případy, kdy jezdec podle místních zákonů nesmí alkohol konzumovat.
Jezdec Mercedesu stejnou situaci zažil už po květnovém vítězství ve Velké ceně Miami, kdy mu bylo 19 let. Antonelli tehdy slavil s neoznačenou lahví obsahující nealkoholický nápoj, díky čemuž se mohl zapojit do tradičního stříkání nápoje na pódiu.
Ve kterých zemích formule 1 platí vyšší věková hranice pro alkohol?
Ve Spojených státech je minimální věk pro konzumaci alkoholu 21 let. Antonelli proto bude čelit stejnému omezení také při Velké ceně Las Vegas a znovu v Miami v roce 2027, kdy mu bude stále pouze 20 let. Problém představovalo v dřívější části sezóny také Japonsko. Antonellimu tehdy bylo 19 let, zatímco tamní minimální věk pro konzumaci alkoholu je 20 let.
Podobné omezení se může týkat i dalších mladých jezdců, například Arvida Lindblada, kterému je stále pouze 19 let. Jezdec Racing Bulls se však zatím na stupně vítězů ve formuli 1 nedostal.
Při kterých Velkých cenách formule 1 se šampaňské nepoužívá?
Alkohol se při ceremoniálech na stupních vítězů nepoužívá při Velkých cenách Bahrajnu, Saúdské Arábie, Kataru a Abú Zabí. Místo něj se tradičně používá růžová voda. Toto pravidlo vychází z místních kulturních a náboženských zvyklostí a vztahuje se na všechny jezdce bez ohledu na jejich věk.
I zavedení šampioni, jako jsou Max Verstappen nebo Lewis Hamilton, tak musí při těchto závodech šampaňské vyměnit za nealkoholickou alternativu.
Pro Antonelliho by však Austin mohl přinést neobvyklou situaci – mohl by se stát novým mistrem světa formule 1 a slavit jeden z největších úspěchů v motorsportu, přestože podle amerických zákonů ještě není dost starý na to, aby si připil šampaňským.