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AI měla Home Office zrychlit práci. U citlivých azylových případů ale přišel problém

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Britský Home Office používá GPT-4o ke shrnování azylových pohovorů. Z 203 kontrolovaných výstupů ale 45 neprošlo prvotní odbornou kontrolou. U procesu, kde může záležet na jediném detailu výpovědi, tak vznikají otázky kolem přesnosti i kontroly AI.
AI měla Home Office zrychlit práci. U citlivých azylových případů ale přišel problém

AI měla Home Office zrychlit práci. U citlivých azylových případů ale přišel problém

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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