AI měla Home Office zrychlit práci. U citlivých azylových případů ale přišel problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI měla Home Office zrychlit práci. U citlivých azylových případů ale přišel problém
Článek byl publikován 14.10.2026 08:33
AI a umění se často skloňují hlavně ve spojení s kopírováním a levnou produkcí obrázků. Italský projekt...
Evropská technologická soběstačnost se neřeší jen u čipů. Engaged Investments 2026 propojí v Praze...
Recept na Instagramu, hlasovka od partnera a zažloutlý papír z kuchařky. Nová aplikace SuperPlan z různých...
Umělá inteligence měla firmám přinést vyšší produktivitu, realita je složitější. Podle studie WalkMe ztrácí...
ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...Všechny články tohoto autora →
- Severní Korea ukázala 90 let starou sovětskou minolovku vedle nového torpédoborce. Je poslední svého druhu na světě
- Muskova společnost omezila na Ukrajině Starlink, armádě tím zmařila řadu operací
- Android Auto mění přehrávač, řidiči zuří kvůli „vlnovce“. Google si za kontroverzním designem stojí a odmítá ho odstranit
- Windows 11 ukrývá trik z Windows XP, který ocení každý, kdo má otevřených víc oken najednou. Zapnete ho v nastavení