Španělé uvidí MS ve fotbale 2030 jen na Netflixu. Šéf Novy varuje, že totéž hrozí i Česku

Oznámení přišlo 13. října 2026 a fotbalovou Evropu zaskočilo. Netflix, který ještě před pár lety vysílal jen seriály a filmy, v oficiální tiskové zprávě potvrdil, že se stal exkluzivním držitelem práv na mužské mistrovství světa 2030 pro Španělsko a Andorru. Kompletní turnaj tam půjde živě sledovat pouze přes jeho aplikaci. Českých fanoušků se dohoda zatím netýká. Ukazuje ale, jak rychle se sportovní událost, kterou celé generace sledovaly v pozemní televizi, může stát prémiovým obsahem globální platformy. A Česko má proti tomu méně pojistek, než by se mohlo zdát.
Co přesně Netflix ve Španělsku koupil
Netflix nezískal práva na celý svět, jen na Španělsko a Andorru. Na tamním trhu je ale jeho pozice silná. Všech 104 zápasů turnaje, který se bude hrát ve Španělsku, Portugalsku a Maroku a jehož tři úvodní zápasy ke stoletému výročí se odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, poběží živě pouze na Netflixu.
Volně dostupná televize ve Španělsku úplně nezmizí. Součástí dohody je balík pro národní volně šířenou stanici:
- jeden zápas v každém hracím dni zdarma,
- všechny zápasy španělské reprezentace,
- obě semifinále,
- finále.
Konkrétního televizního partnera má Netflix oznámit blíž k turnaji. Kdo chce vidět víc než vybraná utkání, například skupinový duel Brazílie s Japonskem nebo osmifinále bez Španělů, bude potřebovat předplatné.
Netflix navíc nekupuje jen signál ze stadionů. Slibuje předzápasová studia, poločasové a pozápasové pořady, denní souhrny a program ještě před začátkem turnaje. Chce tedy postavit kompletní sportovní produkt, jaký dřív uměly jen velké televize. Podle nás je to podstatnější informace než samotný počet zápasů. Netflix nepřichází jako distributor, ale jako přímý konkurent televizí.
Do mužského fotbalu tak vstupuje poprvé ve velkém. Už dřív si zajistil ženská mistrovství světa 2027 a 2031 v USA a Kanadě. Turnaj v Brazílii v roce 2027 bude mít 32 týmů a 64 zápasů a všechny poběží živě na Netflixu. K tomu přidává zápasy NFL, wrestling WWE Raw, baseball MLB a bojové sporty. Podle informací CNBC šéfka obsahu Bela Bajaria potvrdila, že Netflix měl zájem jednat i o širších právech na mužská MS 2030 a 2034.
Proč Česko zatím na řadě není
Český divák má pro rok 2030 jiné výchozí postavení. Už 28. října 2024 oznámila Evropská vysílací unie, že získala práva na mistrovství světa 2026 a 2030 pro sedm svých členů v pěti zemích, mezi nimi i Česko. Podle EBU jde o volně šířené pokrytí. Českým členem unie je Česká televize.
Podrobný plán vysílání pro rok 2030 zatím žádný primární zdroj nezveřejnil. Oborový web IP-TV.cz uvádí, že práva má Česká televize a podělí se o ně s Novou, oficiální potvrzení od ČT, Novy, EBU ani FIFA ale dosud chybí. Jisté je jedno: Netflix u nás práva na MS 2030 nemá a podle dosavadních informací je mít nebude.
Druhou pojistkou je zákon. Vyhláška č. 233/2001 Sb. řadí mistrovství světa ve fotbale mezi události značného společenského významu. Zákon o vysílání ve svém § 33 zakazuje využít exkluzivní práva tak, aby podstatná část veřejnosti přišla o možnost sledovat takovou událost v nezakódovaném celoplošném vysílání bez zvláštního poplatku.
Ochrana se ale netýká celého turnaje. Podle vyhlášky č. 233/2001 Sb. se vztahuje jen na:
- všechny zápasy české reprezentace,
- semifinále,
- finále.
Zbytek turnaje, tedy naprostá většina ze 104 zápasů, zákonem chráněný není. Kdyby se globální platforma v budoucím tendru prosadila, mohl by český fanoušek skončit v podobné situaci jako dnes Španělé: národní tým a vrchol turnaje zdarma, všechno ostatní za předplatné.
ČT a Nova: sdílení místo prodeje
V Česku se zatím osvědčil jiný model. Práva na velká mistrovství sice drží veřejnoprávní televize, náklady a vysílací čas ale sdílí s komerční konkurencí.
U MS 2022 v Kataru prodala Česká televize část práv Nově. Sama vysílala 32 zápasů exkluzivně a 14 souběžně s Novou, zbytek připadl komerční stanici. U letošního MS 2026 ČT jako hlavní vysílatel znovu využila možnost sublicence. Podle ČTK si obě televize rozdělily turnaj zhruba napůl: každá měla odvysílat padesát zápasů a čtyři klíčová utkání, včetně finále a případných zápasů české reprezentace, měla běžet na obou stanicích souběžně. Česká televize přitom zdůraznila, že fanoušci uvidí všechna utkání ve volně dostupném vysílání.
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|Španělsko a Andorra 2030
|Česko 2022
|Česko 2026
|Hlavní držitel práv
|Netflix
|Česká televize
|Česká televize
|Druhý vysílatel
|volně šířená TV (vybraný balík)
|Nova (sublicence)
|Nova (sublicence)
|Zápasy zdarma
|jen část turnaje
|všechny
|všechny
|Celý turnaj
|jen v placené službě
|ve volném vysílání
|ve volném vysílání
Nova své zápasy pouští na volně šířených kanálech Nova a Nova Action a zároveň je nabízí v placené službě Oneplay. Placená platforma tu funguje jako doplněk, ne jako jediný vstup k turnaji. Pokud se model zopakuje i v roce 2030 (a zatím nic nenaznačuje opak), zůstane Oneplay vedlejší cestou k chráněným zápasům, ne jedinou.
Grunt varuje a sleduje přitom vlastní zájem
Dva měsíce před oznámením Netflixu, 12. srpna 2026, popsal generální ředitel skupiny Nova Daniel Grunt v rozhovoru pro MediaGuru, co se se sportovními právy děje. Podle něj zdražují hlavně pod tlakem streamovacích služeb. Globální platformy kupují široké balíky a fanoušci pak musejí platit za více služeb najednou. Jako odstrašující příklad uvedl americkou NFL, kde divák často potřebuje několik streamovacích nebo kabelových předplatných, aby viděl celou sezonu.
Grunt nejmenuje konkrétní rok, kdy lokální televize přestanou stačit. Říká ale, že konkurence poroste, ceny půjdou nahoru a Nova bude o práva usilovat jen tam, kde dávají ekonomický smysl. Připouští i spolupráci s jiným vysílatelem, tedy přesně ten model, který Nova už dvakrát vyzkoušela s Českou televizí.
Jeho varování má reálný základ. Netflix během necelých dvou let nasbíral ženská MS, NFL, wrestling a teď i mužské MS na jednom z největších evropských fotbalových trhů. Grunt ale nemluví jako nestranný pozorovatel. Nova buduje Oneplay jako sportovní agregátor a má obchodní zájem ukazovat, že domácí platforma je pro fanouška lepší volbou než globální gigant. Podle nás obojí platí zároveň: trend je skutečný a šéf Novy z něj dělá argument pro vlastní službu.
Kolik by to stálo a kdy by na to mohlo dojít
Kdyby se český fanoušek jednou musel kvůli mistrovství předplatit Netflix, zaplatil by podle současných cen 259 Kč měsíčně za tarif Základní, 339 Kč za Standardní a 419 Kč za Prémiový. Netflix v březnu 2026 zdražil všechny tři tarify o 20 až 40 Kč měsíčně. Na celé mistrovství, které trvá zhruba pět týdnů, by stačily dva měsíce předplatného. Jenže sport se na streamovacích platformách málokdy omezuje na jediný turnaj, a pokud se k tomu přidají Oneplay nebo další služby, měsíční účet rychle roste.
U mužského mistrovství světa by podobný scénář v Česku přicházel v úvahu nejdřív pro turnaj v roce 2034, jehož pořadatelem je Saúdská Arábie, protože práva na rok 2030 už má Evropská vysílací unie. U jiných soutěží se to může stát dřív, záleží na termínech konkrétních tendrů. Liga mistrů, evropské ligy nebo tenisové grandslamy chráněné nejsou vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.
Dá se čekat, že Netflix bude španělský projekt sledovat jako test. Pokud v zemi, kde je fotbal téměř náboženstvím, přiměje miliony lidí platit za mistrovství, příští tendr může dopadnout jinak. A evropské veřejnoprávní televize budou mít, i když nakupují společně v rámci EBU, proti sobě soupeře s globální pokladnou.
Český divák o mistrovství 2030 podle dnešního stavu nepřichází. Pojistka ale platí na jeden turnaj a zákon chrání jen jeho menší část. Vždyť i španělští fanoušci ještě před dvěma lety nepočítali s tím, že jejich mistrovství vyjde pod logem Netflixu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner