Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Cesta do Polska bude na dlouhé lokte. Průtah v Náchodě čeká až do léta omezení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo pravidelně jezdí z Náchoda směrem do Polska, měl by zbystřit. Od 26. října se kvůli stavbě obchvatu omezí provoz na silnici I/33 v Bělovsi. A nepůjde jen o pár dní. Změny potrvají až do konce května.
Cesta do Polska bude na dlouhé lokte. Průtah v Náchodě čeká až do léta omezení

Cesta do Polska bude na dlouhé lokte. Průtah v Náchodě čeká až do léta omezení

Zdroj: Město Náchod
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:01

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Smrt ženy v Kostelci policie prověřuje jako vraždu. Manžela zadržela za osm minut
Smrt ženy v Kostelci policie prověřuje jako vraždu. Manžela zadržela za osm minut
Byty na Jičínsku zdražily o třetinu. Růst cen ale začíná brzdit
Byty na Jičínsku zdražily o třetinu. Růst cen ale začíná brzdit

Ceny bytů v Královéhradeckém kraji zůstávají vysoko, v některých okresech navíc výrazně rostou....

Konec provizoria. Libeč se dočkala nového mostu přes Ličnou
Konec provizoria. Libeč se dočkala nového mostu přes Ličnou

Most přes potok Ličná v trutnovské části Libeč má za sebou velkou proměnu a místní už mohou zapomenout na...

Starosta Vrchlabí žádá odvolání ředitele KRNAP. Varuje před rozpadem správy
Starosta Vrchlabí žádá odvolání ředitele KRNAP. Varuje před rozpadem správy

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (za STAN) vyzval k odvolání...

Josefov si zahrál válečné Brno. Poznali jste ho v dramatu Gerta Schnirch?
Josefov si zahrál válečné Brno. Poznali jste ho v dramatu Gerta Schnirch?

Historické domy, ulice zasypané sutinami a stopy válečného bombardování. Diváci dvoudílného dramatu Gerta...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.