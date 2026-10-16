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YouTube mění komentáře od základů. Novinka se už objevuje prvním uživatelům

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YouTube začal prvním uživatelům zpřístupňovat GIFy v komentářích pod videi a Shorts. Novinku oznámil už v září, nyní se ale skutečně objevuje v aplikaci. Zavádění je zatím velmi pomalé a možnost stále chybí velké části uživatelů.
YouTube mění komentáře od základů. Novinka se už objevuje prvním uživatelům

YouTube mění komentáře od základů. Novinka se už objevuje prvním uživatelům

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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