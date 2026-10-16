YouTube mění komentáře od základů. Novinka se už objevuje prvním uživatelům

Foto: magnific
YouTube začíná měnit jednu z částí služby, která dlouhé roky fungovala téměř stejně. Pod videi už totiž nemusí zůstávat jen klasické textové komentáře. Prvním uživatelům se v mobilní aplikaci začala objevovat možnost reagovat pomocí animovaných GIFů.
Novinku YouTube představil 23. září 2026 v rámci akce Made on YouTube. Tehdy ji zařadil mezi nové funkce určené pro komunikaci mezi tvůrci a jejich publikem. Teprve nyní se ale ukazuje, jak bude změna vypadat v praxi.
Podle Andrewa Romera z 9to5Google se na Redditu i dalších sociálních sítích množí hlášení uživatelů, kteří GIFy v komentářích skutečně vidí. Zdaleka je ale nemají všichni. Někteří uživatelé dokonce mohou animované reakce pod videem vidět, sami však možnost jejich vložení ještě nemají.
YouTube zvolil velmi pomalé zavádění
Vypadá to, že Google tentokrát nikam nespěchá. Funkce se neobjevila plošně po aktualizaci aplikace a podle dosavadních zkušeností není vyhrazena ani předplatitelům YouTube Premium.
GIF se vybírá z knihovny přímo v aplikaci. To je poměrně důležitý detail. YouTube tím získává větší kontrolu nad tím, co se v komentářích objeví, než kdyby uživatelé mohli jednoduše nahrávat libovolné animované soubory ze svého telefonu nebo počítače.
Právě možnost vlastního nahrávání zatím potvrzena nebyla. YouTube při oznámení mluvil o výběru z dostupné knihovny, nikoliv o volném uploadu vlastních GIFů.
Novinka má fungovat jak pod klasickými videi, tak pod Shorts. Pro krátká videa přitom může dávat ještě větší smysl. Komentáře pod Shorts jsou často založené na rychlých reakcích, emoji a krátkých větách. GIF je v takovém prostředí přirozeným pokračováním.
Z komentářů se může stát úplně jiné místo
Pro YouTube je to na první pohled drobná změna, její dopad ale může být překvapivě velký. Komentáře byly dosud jedním z posledních velkých míst platformy, kde stále dominoval text. Pokud se GIFy rozšíří masově, může se podoba diskusí výrazně změnit.
To ostatně vysvětluje i opatrné nasazování. Jakmile dostane možnost reagovat obrázkem několik miliard uživatelů, komentáře se mohou během krátké doby zaplnit opakujícími se animacemi. Pro část publika půjde o vítané oživení, jiné uživatele může lavina GIFů spíše odrazovat od čtení diskuse.
YouTube přitom GIFy nepřidává izolovaně. Made on YouTube 2026 přineslo několik dalších výrazných změn. Platforma například připravila Custom Feeds, tedy vlastní kanály doporučení vytvořené pomocí jednoduchého textového zadání. Uživatel si může sestavit samostatný feed podle konkrétní nálady nebo zájmu.
Rozšiřuje se také Ask YouTube. Konverzační vyhledávání už YouTube 12. října zpřístupnil americkým uživatelům na webu, mobilech a televizích a služba má postupně zvládat další úkoly včetně práce s obsahem právě sledovaného videa.
GIFy jsou proti těmto funkcím technologicky jednoduchou novinkou. Pro běžného uživatele ale mohou být paradoxně mnohem viditelnější. Každý, kdo někdy otevřel komentáře pod populárním videem, si změny všimne okamžitě.
Zdroj: 9to5Google.com
#sezanmOverlay-395319 * { background-image: unset !important; }