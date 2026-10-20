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25 let a pořád nejlepší film století? Propadák Mulholland Drive porušil všechna hollywoodská pravidla

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Proč se klasická kinematografie vyvinula právě v Hollywoodu? Vedle různých makrospolečenských a obchodních vlivů hlavně proto, že tamní díla vyprávějí jasně, srozumitelně a zkrátka klasicky, od Občana Kanea až po Odysseu. A hle, ve 21. století se nejhlasitěji tleskalo zrovna filmu, který srozumitelnost rozbil a před nechápajícím publikem složil snovou mozaiku, v jejíž střípcích právě Hollywood přejímá podobu noční můry. Mulholland Drive Davida Lynche slaví 25 let od premiéry, a přestože kasovně propadl jako bezmála „multimediální zmetek“, jeho renomé dnes převyšuje veškerou konkurenci.
25 let a pořád nejlepší film století? Propadák Mulholland Drive porušil všechna hollywoodská pravidla

25 let a pořád nejlepší film století? Propadák Mulholland Drive porušil všechna hollywoodská pravidla

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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