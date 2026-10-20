25 let a pořád nejlepší film století? Propadák Mulholland Drive porušil všechna hollywoodská pravidla

Proč se klasická kinematografie vyvinula právě v Hollywoodu? Vedle různých makrospolečenských a obchodních vlivů hlavně proto, že tamní díla vyprávějí jasně, srozumitelně a zkrátka klasicky, od Občana Kanea až po Odysseu. A hle, ve 21. století se nejhlasitěji tleskalo zrovna filmu, který srozumitelnost rozbil a před nechápajícím publikem složil snovou mozaiku, v jejíž střípcích právě Hollywood přejímá podobu noční můry. Mulholland Drive Davida Lynche slaví 25 let od premiéry, a přestože kasovně propadl jako bezmála „multimediální zmetek“, jeho renomé dnes převyšuje veškerou konkurenci.
Proč lze tvrdit, že právě Lynchův nejoslavovanější noirový příspěvek kinematografii zaujímá čelní postavení mezi filmovou smetánkou posledního čtvrtstoletí? Jednoduše. V různých žebříčcích o nejlepší díla daného období dlouhodobě zaujímá medailové pozice, a byť v loňském hlasování hollywoodských insiderů pro New York Times skončil „až“ druhý (za Parazitem), v dřívějších prestižních seznamech BBC a IndieWire přeskočil všechny, a to včetně Až na krev, jemné romance Stvořeni pro lásku či pohlcující Cesty do fantazie.
Možná právě Mijazakiho výpravě do říše přírodních božstev, u jejíchž bran se dospělí proměňují v nenasytné vepře, se Mulholland Drive nejvíc blíží svou výpravou probouzející k životu tonálně přebujelý a místy vyloženě horečnatý sen. „Vypráví příběh… Inu, neexistuje způsob, jak tuto větu dokončit,“ napsal v úvodu své dobové recenze Roger Ebert, jeden z nejslavnějších amerických kritiků a také zastánců Lynchova filmu, který možná zabral na obecenstvo a porotu v Cannes, avšak v kinech moc zájmu nevyvolal. Kdo by ostatně očekával hit od nepoddajného rebelského díla, z jehož tísnivé fragmentované struktury se postavy nemohou vyprostit, samotní herci mu nerozumí a režisér si skálopevně stál za tím, že správná interpretace neexistuje?
Lynch nám motal hlavu už znepokojivým celovečerním debutem Mazací hlava a v různé míře své publikum dezorientoval také v mysteriózním Modrém sametu a především v neproniknutelném labyrintu Lost Highway, kde lidské podvědomí, sny a psychóza dynamicky interagují v příběhu muže, jenž se před našima očima volně transformuje v úplně jiného člověka. Největší stopu ale režisér Sloního muže či očekávaně svébytné adaptace Duny v 90. letech zanechal v televizi. Pro médium, které bylo ve vztahu k umění stříbrných pláten pořád brané jako urážka, stvořil fascinující Městečko Twin Peaks, završené celovečerním prequelem Ohni se mnou pojď. Záhadou zavražděné Laury Palmer se opájela značná část Ameriky, která sice posléze zakotvila u konspirací Akt X, ale lynchovinou prosákla stejně jako samotná televize.
Nemělo by tak být překvapením, že také Mulholland Drive vznikal nejprve pro médium, které koncem devadesátek vstupovalo do své zlaté éry. Lynch představil stanici ABC duchovního nástupce Twin Peaks o ženě, kterou na Mulholland Drive srazí auto a která uniká s tučným peněžním obnosem před tajemnými pronásledovateli. Na scéně se mimo jiné krátce objevují detektivové, kteří zádumčivě odříkají pár klasických detektivních frází z televize, a následně vyklízejí pozice. Z natočené pilotní epizody ale v ABC nebyli vůbec nadšení. Vadilo jim pomalé tempo a zbytečná rozvleklost – materiál byl příliš dlouhý a nevešel se do běžného vysílacího slotu. Výhrady směřovaly také k několika záběrům pořízeným během natáčení, mimo jiné k extrémnímu detailu psího výkalu. Epizoda se tedy k televizním divákům nikdy nedostala.
Lynch naštěstí při meditaci za pět minut dvanáct přišel s nápady na ukončení příběhu v rámci jediného celovečeráku. Dostal na to dvojnásobný rozpočet a do scénáře napasoval romantickou linii ve formě klasického hollywoodského filmu mezi aspirující herečkou Betty (Naomi Watts) a tajuplnou ženou s amnézií s přezdívkou Rita (Laura Harring). Jejich osudy a také osobnosti nevysvětlitelně splývají na pozadí mozaiky dalších příběhů, které se rozvíjejí jako krátké epizody, z nichž některé trvají jen jednu či dvě scény. Bettyin filmový sen se transformuje v noční můru, když se její snaha o velký herecký kšeft ve městě nejasných machinací sloučí s Ritiným pátráním po vlastní minulosti. Lynch přitom do snového kaleidoskopu zapracoval vlastní mindráky z hollywoodských bossů, jež tu karikuje zlověstná postava v kolečkovém křesle, ale také úctu ke klasickému průmyslu. Rita ostatně nezná své jméno a „Rita“ si začne říkat až poté, co spatří plakát ke starému filmu Gilda s Ritou Hayworth.
„Tomuhle filmu se musíte odevzdat a nechat se jím unášet. Pokud potřebujete logiku, pusťte si něco jiného,“ pokračoval Ebert ve své oslavné recenzi, z větší části zaměřené na to, jak snímek přizpůsobuje svou formu prchlivé logice snů. Lynch, jenž s Mulholland Drive možná neplánovaně pokračoval ve své neoficiální hollywoodské trilogii (zakončené o pár let později hororovým Inland Empire), příběh tematicky ukotvuje kolem rozpadu identity i samotného narativu. Opakovaně dezorientovaný divák na jednu stranu může následovat vypravěčské zvyklosti žánru noir, hororu, postmoderní krimi či psychologického subjektivního dramatu, mezi nimiž se film hladce přesouvá tak, jak to ve svých vyprávěních dělávají také sny.
Mulholland Drive nikdy nenabídne jasnou odpověď a podle Eberta je nasnadě, že v něm nakonec absentuje samotná záhada tak, jak si ji i v kanonických žánrových dílech malujeme. Přestože disponuje sexuálními scénami natolik smyslnými, že se může jevit jako film natočený v obecně nadrženějších 70. letech, k žánrovým pózám má tak daleko, jak to jen jde. Pakliže je tím opěvovaným mistrovským dílem, tak zejména zásluhou toho, jak zachází se svým konceptem a možnostmi, kterak z něj vylouhovat natolik nosná témata, že filmoví kritici a teoretici nad nimi už čtvrtstoletí slintají a sepisují z nich skoro matematické šifry určené k rozlousknutí.
Tím se film s často citovanými scénami sexuálního vzrušení, jevištního popírání mediální identity, černého ironického humoru i děsivých lekaček zásadně liší například od Občana Kanea, tedy filmu všeobecně považovaného za ten nejlepší ve století dvacátém. Revoluční dílo Orsona Wellese lze podle BBC chápat jako esej o řemeslné stránce filmu, zatímco Mulholland Drive je lyrikou o tom, jak tyto procesy aplikovat tak, aby je zevrubnou analýzou nešlo zbavit oparu neproniknutelnosti a vždy racionalizované filmové magie. Je to návštěva za oponou jedinečné umělecké mysli, která dokáže vždy vyjevit něco nového, i když třeba nesdělí nic, čím by nám intelektuální účast usnadnila.
Vyplývající zážitek proto není určený pro všechny a v mainstreamové sféře klade vůbec největší odpor z celého Lynchova díla, prosáklého velmi svébytnou úctou k tradicím hollywoodské formy na pomezí dvou světů, tak jako v Čaroději ze země Oz. Jen tady se snové nestřetává s reálným, nýbrž jen s další úrovní spánkového labyrintu. Chcete-li se do něj ponořit, příležitost máte například prostřednictvím služby Prime Video, kde si zhlédnutí můžete vypůjčit nebo zakoupit za samostatné příplatky. Popřípadě si film přidejte na Kinoboxu do watchlistu a počkejte si na upozornění, že je dostupný na některých streamovacích službách za klasické předplatné.
Zdroje: BBC, RogerEbert.com, Kinobox