Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

El Niño změnil barvu oceánu. Z nových satelitních snímků jde strach

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tichý oceán se v oblasti kolem rovníku mění ze smaragdově zeleného na sytě modrý. NASA zachytila na satelitních snímcích výrazný rozdíl oproti loňsku. Za změnou nestojí znečištění, ale přírodní jev, který může mít vážné následky pro život v moři.
El Niño změnil barvu oceánu. Z nových satelitních snímků jde strach

El Niño změnil barvu oceánu. Z nových satelitních snímků jde strach

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
HOSPODSKÝ KVÍZ: Historie, zeměpis, kultura i zajímavosti. Jak obstojíte v testu všeobecných znalostí?
HOSPODSKÝ KVÍZ: Historie, zeměpis, kultura i zajímavosti. Jak obstojíte v testu všeobecných znalostí?
V Albertu už týden nefunguje aplikace. Udělali úžasnou věc i pro ty, co ji neměli
V Albertu už týden nefunguje aplikace. Udělali úžasnou věc i pro ty, co ji neměli

Aplikace Můj Albert nefunguje už téměř týden. Řetězec proto dočasně nabídl výhodnější ceny všem zákazníkům,...

Nová metoda krádeže peněz. Prvně vás požádají o předložení karty
Nová metoda krádeže peněz. Prvně vás požádají o předložení karty

Přečtete si SMS a zaradujete se. Přeplatek na dani, stačí kliknout na tento odkaz. O pár minut později vám...

Ani červená, ani oranžová, ani zelená? Co znamená čtvrté světlo na nových semaforech?
Ani červená, ani oranžová, ani zelená? Co znamená čtvrté světlo na nových semaforech?

Každý to zná: stojíte v koloně, vedlejší pruh zeje prázdnotou a světla se pořád nemění. Právě takové chvíle...

Češi už neumí udělat pořádnou rajskou. Dodržte přesný postup a bude jako od babičky
Češi už neumí udělat pořádnou rajskou. Dodržte přesný postup a bude jako od babičky

Poctivá rajská omáčka bývá neodmyslitelnou součástí jídelníčku většiny Čechů. Každý z nás ji připravuje a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.