Každý chce nejnovější AI. Jenže právě tady začínáme dělat velkou chybuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Každý chce nejnovější AI. Jenže právě tady začínáme dělat velkou chybu
Článek byl publikován 15.10.2026 10:25
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