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Každý chce nejnovější AI. Jenže právě tady začínáme dělat velkou chybu

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Nový model, další aktualizace a za pár dní zase něco lepšího. Vývoj umělé inteligence nabral takové tempo, že problém už nemusí být v jejích schopnostech. Lidé jednoduše nestíhají novinky vstřebávat.
Každý chce nejnovější AI. Jenže právě tady začínáme dělat velkou chybu

Každý chce nejnovější AI. Jenže právě tady začínáme dělat velkou chybu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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