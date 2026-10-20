Přestaňte na dovolené sbírat kuželovité mušle: Tento zákeřný tvor probodne i 5mm neopren a paralyzuje dýchání. Většina nehod s homolicí mapovou (Conus geographus) začíná v podstatě stejně. Šnorchlující turista spatří na vyhřátém písčitém dně nádherně kreslenou ulitu, nadšeně jo zvedne a v tu chvíli ucítí ostrý vpich.
Nenápadný plž uvnitř totiž bleskově vystřelí harpunovitý zub – dutou, modifikovanou radulu – a skrz ni vstříkne do těla vražednou směs toxinů. Nejde o žádný zákeřný útok, ale o čistě obrannou reakci živočicha, který loví ryby a na člověka narazit vůbec nechce. Právě tenhle kontrast mezi dekorativní mušlí a okamžitým smrtelným nebezpečím dělá z homolice jednoho z nejzrádnějších obyvatel tropických mělčin.
Jak zákeřný koktejl toxinů kompletně vypne lidské tělo
Jed homolice mapové není žádný jednoduchý toxin, ze kterého by vás jen rozbolela hlava. Jde o nebezpečný koktejl stovek peptidů zvaných conotoxiny, z nichž každý nemilosrdně míří na jiný cíl v nervovém systému. Alfa-conotoxiny okamžitě zablokují receptory na nervosvalové ploténce, tedy přesně v místě, kde nervový signál dává svalu povel ke stahu. Další složky pak dorazí sodíkové, draselné i vápníkové kanály. Výsledkem je kompletní a rychlý kolaps přenosu signálu mezi nervem a svalem.
Tip: V Klimkovicích totiž mají vodu, která pamatuje pravěké moře.
Foto: Pixabay
V praxi to znamená, že nešťastná oběť nejprve ucítí nepříjemné pálení a brnění v místě vpichu. Pak nastupuje necitlivost, která se lavinovitě šíří po celém těle. Přidá se rozmazané vidění, pokles očních víček, poruchy řeči a celková svalová slabost. V těžkých případech ochrnutí rychle postoupí až k dýchacím svalům a bránici, což vede k absolutnímu selhání dýchání. Nejděsivější na celém procesu je, že člověk bývá často plně ochrnutý, ale přitom zůstává při vědomí. Žádný univerzální protijed na světě neexistuje. Léčba spočívá čistě v podpůrné péči a v udržení pacienta na přístrojích, dokud toxiny samy neodezní.
Kde na nebezpečného plže narazíte a první pomoc při zasažení
Homolice mapová obývá teplé tropické vody Indo-Pacifiku. Narazit na ni můžete na Filipínách, v severní Austrálii, ale i na populárních Maledivách nebo v jihovýchodní Asii. Schovává se v korálových útesech a na písčitých mělčinách, tedy přesně tam, kde se lidé rádi brodí a sbírají suvenýry. Její zub přitom bez problému prorazí i pětimilimetrový neopren nebo rukavice.
Pokud k vpichu dojde, rozhodují doslova vteřiny. Postižený se nesmí hýbat, protože jakýkoliv pohyb zrychluje krevní oběh a šíření jedu. Ránu je nutné okamžitě tlakově zaškrtit elastickým obvazem směrem k srdci a neprodleně přivolat záchranku. Při zástavě dechu je potřeba okamžitě zahájit resuscitaci a nepřestávat. Ránu nikdy nerozřezávejte ani nevysávejte!
Ačkoliv je jed homolice smrtící, pro vědu představuje poklad. Přesné molekuly conotoxinů dnes slouží k vývoji revolučních léků na tišení kruté chronické bolesti. Zlaté pravidlo pro dovolenou ale zůstává jednoduché: na žádné kuželovité ulity v moři zkrátka nikdy nesahejte!
Zdroje info: https://www.tripsavvy.com/geography-cone-shell-4135639 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210101/ https://www.australian.museum/learn/animals/molluscs/geography-cone/
Náhledové foto: Richard Ling / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
The post Přestaňte na dovolené sbírat kuželovité mušle: Tento zákeřný tvor probodne i 5mm neopren a paralyzuje dýchání
first appeared on Svět cestovatele
.