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Přestaňte na dovolené sbírat kuželovité mušle: Tento zákeřný tvor probodne i 5mm neopren a paralyzuje dýchání

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Přestaňte na dovolené sbírat kuželovité mušle: Tento zákeřný tvor probodne i 5mm neopren a paralyzuje dýchání. Většina nehod s homolicí mapovou (Conus geographus) začíná v podstatě stejně. Šnorchlující turista spatří na vyhřátém písčitém dně nádherně kreslenou ulitu, nadšeně jo zvedne a v tu chvíli ucítí ostrý vpich.
homolice mapová, Conus geographus, jedovaté ulity, conotoxiny, první pomoc vpich homolice

homolice mapová, Conus geographus, jedovaté ulity, conotoxiny, první pomoc vpich homolice

Zdroj: Richard Ling / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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