AI měla šetřit čas. Ve firmách teď zaměstnancům bere téměř osm hodin týdně

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Firmy se připravují na další velkou vlnu umělé inteligence. Tentokrát nejde jen o chatboty, které napíšou e-mail nebo shrnou dokument. Do podniků přicházejí AI agenti schopní samostatně zvládat celé pracovní postupy. Jenže právě tady začíná být vidět problém, o kterém se při prezentacích nových technologií příliš nemluví. Zaměstnanci je musí také skutečně používat.
Podle Gartneru dnes agentní AI využívá přibližně 17 procent organizací, během následujících dvou let by se ale tento podíl mohl přiblížit 60 procentům. Firmy od technologie očekávají automatizaci složitějších procesů, vyšší produktivitu a nižší provozní náklady.
Výsledky však nemusí přijít jen tím, že firma zaměstnancům nový nástroj zapne.
Osm hodin týdně mizí v digitálním chaosu
Společnost WalkMe ve své zprávě The State of Digital Adoption 2026 uvádí, že 40 procent výdajů na digitální transformaci nesplňuje očekávání zejména kvůli problémům s přijetím technologií zaměstnanci. Výzkum vycházel z odpovědí 3 750 respondentů.
Ještě zajímavější je množství promarněného času. Podle WalkMe ztrácí průměrný zaměstnanec kvůli takzvanému digitálnímu tření 7,9 hodiny týdně. Část času padne na opakované zadávání stejných údajů do několika aplikací, další na hledání náhradních postupů nebo zjišťování, jak konkrétní systém vlastně funguje.
Do problému už vstupuje také samotná AI. Téměř dvě hodiny týdně mají zaměstnanci podle studie strávit úpravami nefungujících promptů nebo čekáním na opravu nástrojů.
Šéfové často netuší, kolik aplikací firma používá
Ještě větší problém může představovat takzvaná stínová AI. WalkMe uvádí, že 45 procent pracovníků během předchozích 30 dnů použilo neschválený AI nástroj. Více než třetina z nich do něj vložila také důvěrná firemní data.
Pozoruhodný je rozdíl mezi představou managementu a realitou. Vedoucí pracovníci podle studie odhadovali, že jejich organizace využívají přibližně 35 aplikací. Skutečný průměr měl dosahovat 661. U nástrojů využívajících AI vedení očekávalo přibližně 21 aplikací, ve skutečnosti jich bylo kolem 80.
Právě tady se ukazuje rozdíl mezi školením a skutečným přijetím technologie. Zaměstnanec může absolvovat dvouhodinový kurz a vědět, kam kliknout. To ještě neznamená, že nový systém začne používat při každodenní práci.
Ofir Hatsor, viceprezident společnosti WalkMe pro region EMEA, proto upozorňuje, že při zavádění AI nelze ignorovat lidskou stránku celé změny. Firma může koupit nejmodernější technologii na trhu, ale pokud lidem nepomůže začlenit ji do běžné práce, slibovaná produktivita zůstane jen číslem v prezentaci.
Agentní AI tak možná nebude pro firmy především technologickou zkouškou. Mnohem těžší bude přesvědčit lidi, aby ji dokázali používat bezpečně, smysluplně a bez toho, aby jim nástroj určený k úspoře času nakonec přidělával další práci.
Zdroj: TheRegister.com
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