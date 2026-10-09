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AI měla šetřit čas. Ve firmách teď zaměstnancům bere téměř osm hodin týdně

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Umělá inteligence měla firmám přinést vyšší produktivitu, realita je složitější. Podle studie WalkMe ztrácí průměrný zaměstnanec kvůli problémům s digitálními nástroji téměř osm hodin týdně. S příchodem AI agentů může být problém ještě výraznější.
AI měla šetřit čas. Ve firmách teď zaměstnancům bere téměř osm hodin týdně

AI měla šetřit čas. Ve firmách teď zaměstnancům bere téměř osm hodin týdně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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