Ve 40. letech jich byly vyrobeny miliony. Teď po nich sběratelé šílí a platí 40 000/kus

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Kdo by si nepamatoval ty chvíle na chalupě, když se kdysi poprvé otevřely dveře staré kůlny? Vůně oleje, prachu a dřeva. Pavučiny v koutech, bedny plné zapomenutých věcí a někde pod starou dekou cosi kulatého, těžkého a zeleného. Většina z nás by to vzala do ruky, otřepala prach a odložila zpět. Jenže právě takhle nenápadně vypadá britská ocelová přilba HSAT (Helmet Steel Airborne Troop), legenda z roku 1943, kterou dnes sběratelé hledají jako svatý grál.
Tahle helma nebyla určena běžné pěchotě. Vznikla speciálně pro elitní výsadkáře z Parachute Regiment a pro osádky nákladních kluzáků. Skákali v ní do těch nejnebezpečnějších operací druhé světové války, od vylodění v Normandii po Market Garden. Možná ji máte dodnes na chalupě, protože po válce se podobné kousky různými cestami dostávaly do rukou civilistů, do skladů i do rodinných pozůstalostí. Tehdy to byl obyčejný kus výstroje, dnes je to hmatatelný kus dějin.
Příběh britského řemesla a vyvrácení jednoho velkého mýtu
Přilby vyráběly renomované britské podniky jako G&S (J. Gardner & Sons) nebo BMB (Briggs Motor Bodies). Mezi lidmi koluje představa, že takových helem existují miliony. To je ale záměna s masovou pěchotní přilbou Brodie, kterých vznikly desítky milionů. Speciálních výsadkářských přileb HSAT bylo v roce 1943 vyrobeno jen asi 520 tisíc kusů pro velmi úzký okruh jednotek. A přesně tahle omezenost z obyčejné ocelové mísy dělá vyhledávaný poklad.
Zaoblený tvar, který je pro HSAT typický, má svůj důvod. Klasická přilba s širokou krempou by výsadkáři při seskoku nadělala spoustu problémů, protože nápor vzduchu by ji strhl nebo by hrozilo zranění krku. Konstruktéři proto vymysleli tvar, který seděl pevně na hlavě a držel i při otevření padáku. Je to zkrátka kus britského řemesla, který doslova zachraňoval životy.
Jak poznat nedotčený válečný originál za desetitisíce
Klíčem k vysoké hodnotě je neupravený původní stav. Sběratelé hledají ražené značení přímo na koženém lemu uvnitř, kde musí být patrné například G&S 1943 nebo BMB 1943 spolu s velikostí. Zásadní je také původní amortizační vrstva z mikroporézní gumy Sorbo a kompletní tříbodový podbradník s kalíškem, který držel helmu pevně na hlavě při otevírání padáku. Pokud něco chybí, cena prudce klesá.
Své o tom ví i historik výstroje z militárního portálu WarRelics: „Klasická pěchotní helma Brodie byla pro výsadkáře nepoužitelná, protože by jim při seskoku nápor vzduchu mohl ublížit nebo helmu strhnout. Výsadkářská HSAT byla vyvinuta cíleně pro operace jako D-Day nebo Market Garden. Protože výsadkových divizí bylo nesrovnatelně méně než běžné pěchoty, dochované válečné kusy HSAT patří k nejvyhledávanějším památkám 2. světové války.“
Dnešní pohádková cena: kolik sběratelé platí
Zatímco kdysi šlo o řadovou vojenskou výstroj za pár šilinků, dnes se tržní cena originální neupravované helmy HSAT z roku 1943 pohybuje zhruba mezi 35 000 a 45 000 korunami. Na aukčním portálu Aukro se nedávno objevil originální kus za 36 999 Kč v nabídce Kup teď, který vzbudil mezi zájemci pořádný ruch. Za cenu slušného ojetého auta tak můžete mít kus historie, který se vešel na jednu polici.
Zájem sběratelů potvrzuje i komentář z diskuse na Aukru: „Originální výsadkářská helma HSAT z roku 1943 v původním neupravovaném stavu je dnes extrémní rarita. Většina helem po válce prošla úpravami pro cizí armády, takže sehnat netknutý válečný originál s kompletním vnitřkem pod 35 tisíc korun je výhodná koupě.“
Pokud tedy doma, na půdě nebo v pozůstalosti po prarodičích objevíte podobnou helmu, rozhodně ji nečistěte agresivními chemikáliemi ani nepřetírejte novou barvou. Právě původní patina tvoří její největší hodnotu. Nejlépe uděláte, když se obrátíte na specializovanou aukční síň nebo ověřený sběratelský portál. A kdo ví, možná právě ta zaprášená věc v koutě kůlny vypráví příběh, který stojí desítky tisíc. Máte i vy doma po prarodičích nějaký ukrytý poklad?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská