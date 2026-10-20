White o něj nikdy nestál, přesto ho UFC podepsalo. Page popsal, kdo za jeho příchodem skutečně stál

Prosinec 2023. UFC oznámilo, že v Miami nastoupí Michael Venom Page, dnes 39letý britský bojovník, který v UFC naposledy šel ve střední váze do 84 kg a má profesionální bilanci 26-3-0. Tehdy přicházel jako tvář americké organizace Bellator a muž, jehož nášlapné kopy obletěly sestřihy celého světa. Žádná uvítací tiskovka, žádné fanfáry. Jen další jméno na kartě UFC 299. Sám Page to po letech popisuje tak, že fanoušci podle něj reagovali stylem „Počkat, cože?“. Jenže to, co o svém příchodu říkal v roce 2023, se s jeho současným vyprávěním rozchází dost nápadně. Redakce MMAmag proto srovnala starší rozhovor s novými citacemi.
Pár vět za celou éru. Tolik prý zbylo z legendárního vztahu
Svůj vztah s prezidentem UFC Danou Whitem Page shrnul slovy „doslova neexistující“ v rozhovoru pro ESPN, který podle textu stanice proběhl 13. října 2026; dostupná verze článku je datovaná 15. října 2026. S Whitem si prý za celou dobu vyměnil jen „pár velmi krátkých konverzací“ a podle svého dojmu u něj nikdy neměl důvěru: „Od začátku nikdy nebyl mým fanouškem“. Je to Pageova spekulace z Whiteova chování, ne doložený fakt, a UFC podle ESPN na žádost o komentář nereagovalo. Citace zazněly anglicky, do češtiny je převedla redakce MMAmag.
Jenže pokud Page nemluvil s Whitem, musel mluvit s někým jiným. A to jméno vysvětluje celý jeho příchod do UFC.
Muž, který mu zvedal telefon, se nejmenuje Dana
Hunter Campbell. Podle profilu, který Sports Business Journal zveřejnil 9. září 2024, je to obchodní ředitel a výkonný viceprezident UFC, tedy právník, který pracuje hlavně s nejlepšími bojovníky, domlouvá zápasy a vyjednává podmínky. Page tvrdí, že právě s Campbellem komunikoval pravidelně a že „podepsal mě on“.
Zajímavé je, co o téže postavě říkal dřív. Z textu, který MMA Fighting zveřejnil 27. listopadu 2023 a do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Page tehdy líčil tutéž linku jako slibný kontakt: „Hunter mě pozval do Abú Zabí“ a „bylo to poprvé, kdy jsem potkal Danu“. Stejná scéna, necelé tři roky rozdílu, úplně jiné vyznění. Pageovo tvrzení o dělbě práce v UFC každopádně sedí k tomu, jak Campbellovu roli popisují veřejně dostupné materiály.
6 zápasů, 1 porážka a problém, který se nedá vyhrát na body
Redakce MMAmag prošla stránky UFC a Sherdogu s výsledky a Pageovu bilanci v kleci UFC spočítala na 5-1. Porazil Kevina Hollanda (9. března 2024, UFC 299), prohrál s Ianem Machado Garrym (29. června 2024, UFC 303) a pak zdolal Šaru Magomedova (1. února 2025), Jareda Cannoniera (16. srpna 2025, UFC 319), Sama Pattersona (21. března 2026) a Nursultona Ruziboeva (5. září 2026). Všech šest duelů dospělo k verdiktu sudích. Finišů v UFC má nulu, přestože mu oficiální profil UFC evidoval k 20. říjnu 2026 celkem 13 výher knockoutem.
Poslední zápas v pařížské hale vyhrál jednomyslným rozhodnutím 29-28, 29-28, 29-28, podle ESPN za pískotu z hlediště. Reporty z 8. a 9. září 2026 pak přinesly Whiteovu reakci: smlouva skončila a „nemyslím, že ho znovu podepíšeme“. Později při setkání s médii dodal, že o tom, kdo zůstane, rozhodují matchmakeři, a ti Michaela Page znovu nechtěli.
- 5. září 2026: výhra nad Nursultonem Ruziboevem v Paříži
- 8. a 9. září 2026: reporty přinášejí Whiteovo vyjádření, že UFC Michaela Page znovu nepodepíše
- 10. října 2026: podpis s Misfits Boxing v Londýně
- 13. října 2026: rozhovor pro ESPN o vztahu s Whitem
Za pět týdnů od té výhry v Paříži stihl Page vyměnit klec za boxerský ring. A podle svých slov si tou výměnou polepšil víc než za celou éru pod Whiteovou hlavičkou.
Z oktagonu rovnou k youtuberovi, který platí líp
Misfits Boxing je crossoverová boxerská organizace youtubera KSI vysílaná na platformě DAZN. Právě KSI Michaela Page 10. října 2026 představil v ringu v londýnské Copper Box Areně a oznámil víceletou smlouvu na několik zápasů.
V oznámení z 10. října 2026 redakce MMAmag jméno soupeře, termín ani váhu debutu nenašla; MMA Fighting navíc upozorňuje, že nebylo upřesněno ani to, zda půjde o box, MMA, nebo obojí. O penězích se zatím mluví jen v Pageově vyprávění: v pořadu The Ariel Helwani Show podle textu Uncrowned z 12. října 2026 mluvil o třech zápasech za sedmiciferné částky a o tom, že si přijde nejméně o 65,1 milionu Kč (3 miliony dolarů) víc než za celé působení v UFC dohromady. Oficiální číslo od Misfits to není.
Ve hře byla podle ESPN i Most Valuable Promotions, propagační firma youtubera a boxera Jakea Paula. „Nebylo to správné načasování“, vysvětlil Page. Výsledek je jednoduchý: o jeho ceně nebude rozhodovat ranking ani prezident organizace, ale sledovanost. A to je docela jiná měna, než na jakou byl zvyklý.
Když o hvězdě rozhoduje účetní, ne showman
GLOSA Fanoušek vidí UFC jako jednoho muže s mikrofonem. Dana White chválí, Dana White zatracuje, Dana White podepisuje. Pageův případ ukazuje, že tahle představa je pohodlná, ale neúplná. Bojovník může projít šesti zápasy v nejsledovanější organizaci světa, vyhrát pět z nich a se slavným šéfem si za tu dobu prohodit pár vět.
Trash talk směrem k Whiteovi je proto často boj se stínem. Skutečná jednání o penězích, termínech a soupeřích se odehrávají o patro níž, v kanceláři, kterou nikdo nestřihá do upoutávek. Pageovi tam pero podali jednou. Podruhé ho dostal v ringu od youtubera.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková