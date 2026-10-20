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White o něj nikdy nestál, přesto ho UFC podepsalo. Page popsal, kdo za jeho příchodem skutečně stál

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Přišel jako velký úlovek přestupového trhu. Po šesti zápasech odchází z UFC s pocitem, že o něj prezident organizace nikdy nestál. Kdo mu tedy vlastně podal pero?
White o něj nikdy nestál, přesto ho UFC podepsalo. Page popsal, kdo za jeho příchodem skutečně stál

White o něj nikdy nestál, přesto ho UFC podepsalo. Page popsal, kdo za jeho příchodem skutečně stál

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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