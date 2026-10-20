Pokus o vloupání skončil zatčením zloděje během pouhých 15 minut. Manželé ho přelstili jednoduchým ochranným fíglem

Kdykoli se objeví zprávy o nějakých krádežích doma nebo okradení na ulici, člověk se nevyhne úvahám nad tím, jak se chránit a jak zlodějům jejich úsilí překazit.
Na trhu se dá nepochybně najít mnoho různých více či méně sofistikovaných a elektronických nástrojů, které mají vaši domácnost ochránit. Neškodí ale odolat těmto impulsům a použít zcela banální, a přitom vysoce efektivní řešení.
Tento trik je totiž prakticky zdarma, použijete k němu to, co už máte doma. Navíc se dá využívat i ve více podobách, kdekoli to jen prostředí umožňuje. A dokonce jde o jeden z fíglů profesionálních agentů. Co je tím tajemstvím? Sklenice na klice
Tento trik se vám bude hodit nejen doma. Můžete ho použít i v hotelovém pokoji nebo rizikovějším cizím prostředí. Máte-li obavy o svou bezpečnost, stačí málo a probudíte se ve správný moment.
K výrobě celého „poplašného systému“ potřebujete jen dvě sklenice. Podle okolností se dá provést i s jinými nástroji, sklenice jsou ale ideální. Jednu z nich zkrátka navlékněte přímo na kliku. Tu druhou postavte dnem vzhůru na ni a opřete ji o dveře.
Efekt je celkem očividný. Jakmile dojde ke stisknutí kliky, obě sklenice spadnou na podlahu a udělají hluk. Je to trochu omezené, pokud máte přímo u dveří koberec, což se dá ale napravit třeba plastovým nebo kovovým tácem.
Ověřte si ovšem, že se sklenice hned nerozbijí, nebo použijte nějaké tlustostěnné. Jejich nerozbitnost samozřejmě nelze zaručit, ale byla by škoda při každém nastavení přijít o kusy nádobí. Případně můžete použít jiné nádoby nebo nástroje. Jeden patent, více možností
Podstatné je ale to, aby se při otevření zřítily na podlahu a rámusem vás upozornily na nezvaný pohyb. Tento trik byl použit i v dnes už klasickém špionážním filmu
Mission Impossible. Tom Cruise se tehdy ukryl v jednom z utajených bytů. Během cesty domem vyšrouboval pár světel, rozbil žárovky a střepy nasypal před dveře. Jakmile se k němu tedy někdo blížil po chodbě, nevyhnutelně šlápl na střepy. Vrzání a praskání skla Ethana upozornilo.
Muž připevnil na auto plastovou lahev. Varoval tím před nejnovějším zlodějským trikem Fotografie: Pixabay
Pravdou je, že přes veškerou elektroniku a pokročilé technologie zůstávají tyto zcela primitivní nástroje stále v kurzu a neztrácí na efektivitě. Kromě toho čím víc elektroniky, tím více
se dají tyto systémy „oblbnout“, odpojit od sítě a podobně. Ale pokud potřebujete projít dveřmi, téměř určitě je potřeba stisknout kliku. Nic samozřejmě nebrání tomu podobné nástroje zkombinovat s elektronikou a sledovat, kde co selže, či naopak uspěje.
Zdroj:
Megasvet
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