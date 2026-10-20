Keita otevře hlavní kartu UFC 333 proti jedenáctce žebříčku. Bývalý šampion Oktagonu čelí nejtěžší zkoušce

Muhammad Naimov ležel na zemi a Losene Keita se k němu ani neotočil. Přeskočil klec, prošel mezi sedačkami, usedl mezi diváky a začal tleskat vlastnímu výkonu. Keita, 28letý belgický bojovník narozený v Guineji, nastupuje v pérové váze do 66 kg a má bilanci 17-2-0. Scénu z pařížského večera UFC, největší světové MMA organizace, z 5. září 2026 samostatně popsaly weby MMA Fighting i CBS Sports. Jenže potlesk vlastním rukám je jedna věc a jedenáctý muž divize věc druhá. Redakce MMAmag proto prošla oficiální profily obou bojovníků i kartu turnaje a spočítala, jak často tihle dva končí před limitem.
Hlavní kartu otevře 24. října a rozcvička to nebude
Aaron Pico, 30letý americký bojovník v pérové váze do 66 kg s bilancí 14-5-0, a Losene Keita obstarají první zápas hlavní karty turnaje UFC 333: Volkanovski proti Evloevovi, který se koná 24. října 2026 v aréně v Abú Zabí. Na oficiální stránce turnaje redakce MMAmag dohledala, že dvojici na kartě uvádí přímo UFC a že hlavní karta startuje ve 20:00 českého času. Titul v sázce není, nejde o zvěst ani o oznámení jedné strany.
Na žebříčku UFC byl Pico k 20. říjnu 2026 vedený jako jedenáctý muž divize. Keita, kterého česká a slovenská scéna zná jako bývalého dvojnásobného šampiona organizace OKTAGON MMA, jde do zápasu 49 dní po knockoutu v Paříži. Celý večer zastřešují dvě titulové bitvy: Alexander Volkanovski obhajuje pás proti Movsaru Evloevovi, v bantamové váze se o pás utkají Petr Jan a Merab Dvališvili.
Picovo jméno znali američtí fanoušci dřív, než vůbec poprvé nastoupil v MMA, a jeho vstup do UFC má jednu brutální kaňku.
Soupeř, o kterém se v Americe mluvilo od sedmnácti let
Profil UFC u Pica uvádí titul mistra světa do 17 let v zápase a místo náhradníka olympijského týmu USA pro rok 2016. Profesionálně bojuje od roku 2017, jako styl má v profilu uvedený box.
Debut v UFC mu ale nevyšel. 16. srpna 2025 ho Leron Murphy zastavil knockoutem v čase 3:21 prvního kola. Vrátil se 11. dubna 2026, kdy porazil Patricia Pitbulla jednomyslným rozhodnutím; z oficiálních bodovacích lístků UFC plyne skóre 30:27, 30:27 a 29:28. Pro Keitu z toho vychází jednoduchá rovnice: tvrdý úderář se zápasnickým základem, který se dá knockoutovat.
Kolik zakončení mají oba dohromady, ukáže jeden součet.
Dvaadvacet ukončení ve dvou životopisech
Redakce MMAmag porovnala rozpisy výher v profilech obou bojovníků na webu UFC a sečetla je.
|Bojovník
|Výher celkem
|Z toho ukončením
|Losene Keita
|17
|11
|Aaron Pico
|14
|11
|Dohromady
|31
|22
Z 31 vítězství jich 22 skončilo před limitem, tedy 71 procent. Keita zakončil všech 11 soupeřů knockoutem a nemá v bilanci jedinou výhru submisí, Pico má 9 knockoutů a 2 submise. Profil UFC uvádí u Pica 6,16 signifikantního úderu za minutu, u Keity 3,91 a stoprocentní obranu proti strhům. U obou ale tahle čísla vycházejí jen ze dvou zápasů v UFC, vzorek je tedy malý. Vysvětlují spíš to, proč zápas dostal pozici otvíráku hlavní karty.
Po pařížském knockoutu si Keita do mikrofonu řekl o jedno konkrétní jméno a UFC mu poslalo úplně jiné.
Na co si Keita v Abú Zabí sahá
KOMENTÁŘ Po výhře nad Naimovem mluvil Keita o Leronu Murphym. Dostal Pica. A je to pro něj lepší zpráva, než jak to zní.
Ze stránky oficiálního videa UFC, kterou redakce MMAmag prošla, plyne, že Keita promluvil do mikrofonu hned v kleci. Web CBS Sports 5. září 2026 napsal, že ve dvou jazycích mířil na Murphyho a slíbil, že mu jednou zavře ústa. Oficiálně mu UFC nasadilo jiného soupeře. Pico je přitom z hlediska žebříčku srovnatelně vysoká meta, jen bez titulové fronty za zády: preview UFC k turnaji píše, že vítěz má rezervované místo v top 15. Prohra by Keitu vrátila tam, kde byl po 21. březnu 2026, kdy rozděleným rozhodnutím padl s Nathanielem Woodem.
Riziko je ale dvojí. Jde do zápasu 49 dní po předchozím zápase a proti muži, který měl blízko k olympiádě. V Paříži si Keita zatleskal sám, protože mu to tehdy nikdo jiný nedlužil. Na kartě, kterou v Abú Zabí otevírá, se tleská až za výsledek.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiální stránkou turnaje UFC 333, s preview a výsledkovým textem UFC, s profily Losene Keity a Aarona Pica na ufc.com, s oficiálními bodovacími lístky UFC 327 a kontrolně se Sherdogem, vše ve stavu k 20. 10. 2026. Podíl ukončení je vlastní výpočet ze čtyř hodnot z profilů UFC: 17 výher a 11 ukončení u Keity, 14 výher a 11 ukončení u Pica, tedy 22 z 31 vítězství a po zaokrouhlení 71 %. Odstup 49 dní je rozdíl mezi 5. 9. 2026 a 24. 10. 2026. Statistiky úderů a obrany proti strhům vycházejí u obou bojovníků jen ze dvou zápasů v UFC; postavení Aarona Pica v žebříčku je proměnlivý údaj a starší indexovaná verze žebříčku UFC ho vedla jako třináctého, novější verze a stránka turnaje jako jedenáctého, a u jeho věku uvádí profil UFC 29 let, zatímco podle data narození 23. 9. 1996 a Sherdogu je mu 30. Článek neuvádí žádné odměny za zápas, protože oficiální výplatní listina k UFC 333 zveřejněna nebyla, Keitův výrok o Leronu Murphym stojí jen na textu CBS Sports z 5. 9. 2026, protože primární přepis pozápasového rozhovoru se dohledat nepodařilo, a měnový přepočet nebyl potřeba.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek