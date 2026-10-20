Top kina ČR: Pat a Mat zápasí se zombíky a Bradem Pittem. Kina ale zejí prázdnotou

Podzimní depka naplno vtrhla do českých kin. Kinaři prožili třetí nejméně navštěvovaný víkend roku, kdy do sálů zavítalo pouze necelých 85 tisíc návštěvníků. Ambiciózní novinky v čele s herním Street Fighterem či tísnivým Velrybím pádem bohužel nezaujaly a kina plní pouze zasloužilí veteráni, nebo počiny pro dětské publikum.
5. místo
Tržby 1 milion 640 tisíc Kč / návštěvnost 7 554 diváků / 62 kin
Osvědčené tituly přitom mezivíkendově příliš neklesaly, jak ukazuje už na pátém místě thriller Pravda, nebo lež. Hvězdně obsazený počin spadnul o pouhých 28 %, což je v rámci žánru solidní číslo. Vzhledem ke slabému startu novinky mají ovšem Anne Hathaway a Dakota Johnson do hitu daleko. Film sice v příštích hodinách překoná metu 40 tisíc diváků, vzhledem k úspěchu v zahraničí se i u nás dal jistě vytřískat ještě o něco výraznější výsledek.
4. místo
Tržby 1 milion 428 tisíc Kč / návštěvnost 8 261 diváků / 160 kin
Jelikož na nového Street Fightera a Velrybí pád přišlo shodně kolem tří tisíc diváků a filmové fanoušky nakonec příliš neoslovil ani oceňovaný a tematicky silný Fjord, stal se novinkou týdne překvapivě animák Pejsek Fešák. Francouzská pohádka o psovi s neobvyklým vzhledem naplňuje čísla animovaného počinu evropské produkce, který sice nezanechá v kinech výraznější stopu, minimálně první víkend ale rodiče s dětmi do kina naláká. Je hezké vidět, že aspoň tato cílová skupina do kin i v chudších týdnech stále chodí.
3. místo
Tržby 1 milion 804 tisíc Kč / návštěvnost 8 293 diváků / 77 kin
Pozici podzimní trvalky stále sympaticky potvrzuje Brad Pitt a jeho hrdinný pes. Ani tentokrát to na překonání Resident Evilu těsně nestačilo, mezivíkendový pokles o 26 % však ukazuje, že tenhle kousek se hezky trefil do chuti i vkusu většiny diváků. A moc jiných povedených titulů, u nichž se mohou diváci v kinech spolehlivě napínat i dojmout, aktuálně v kině není, což tento survival zvládá hezky využít.
2. místo
Resident Evil
Tržby 1 milion 910 tisíc Kč / návštěvnost 8 571 diváků / 58 kin
Druhé místo tak těsně uhájil nový Resident Evil, který už má ale v podstatě své splněno. Je jasným hororovým hitem, co dávno překonal hranici 100 tisíc diváků, i povedeným snímkem, který efektně zahání pachuť po předešlých filmech s Milou Jovovich. A do toho se jedná i o hezký tržební držák, jenž ukazuje, že i horor se může stát spolehlivou diváckou trvalkou.
1. místo
Tržby 1 milion 486 tisíc Kč / návštěvnost 9 473 diváků / 135 kin
Česká pohádková klasika Pat a Mat si naopak připisuje daleko větší mezivíkendové propady než konkurence, díky minulému skvělému otvíráku to ale stejně stačilo na první místo. Propad o 51 % je ovšem na pohádku pro děti celkem strmý a je znát, že většina nostalgických rodičů vzala své ratolesti do kina už minulý víkend. V rámci této série se ovšem pořád jedná o hezká čísla a vítězství dva týdny po sobě je pro matadory z Večerníčku rozhodně fajnový výsledek.
Aktuální program českých kin naleznete zde. Kompletní návštěvnosti českých kin zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data