Sotva se Dynamo zbavilo insolvence, už čelí další. Obchodní ředitel požaduje 470 tisíc

Firma Gornicky se na začátku října obrátila na Krajský soud v Českých Budějovicích kvůli neuhrazeným fakturám za téměř dvě tuny uzenin a sýrů, které klubu dodala v roce 2024. Dlužila jí podle návrhu 241 tisíc korun. V návrhu uvedla i dva další věřitele: asistenta trenéra béčka Jiřího Kladrubského a grafika Ondřeje Tichého. „Dlužník se nachází v úpadku přinejmenším ve formě platební neschopnosti,“ stálo v návrhu.
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Klub: Žádný dluh nemáme
Dynamo se proti návrhu ostře ohradilo. „Dlužník nároky uplatněné v Návrhu neuznává, a to v žádném rozsahu,“ uvedl ve vyjádření k soudu jeho advokát Václav Červený. Dluh vůči firmě Gornicky podle klubu zanikl započtením. Klub jí v létě 2025 vyfakturoval reklamu na stadionu ve stejné výši a jako důkaz doložil fotografie loga firmy u hrací plochy.
Firma Gornicky to odmítla. Smlouva o barteru podle ní nikdy nevznikla. Doložila e-mail svého jednatele Leoše Gornického, který na fakturu klubu odpověděl: „Jakmile obdržíme podepsané smlouvy od p. Matouška, potvrdíme zápočet.“ K podpisu podle firmy už nedošlo.
Klub zároveň tvrdil, že návrh je zneužitím insolvence. Upozornil, že Leoš Gornický předsedá i FC Písek, třetiligovému soupeři Dynama. „Účelem Návrhu tak zjevně není řešení úpadku dlužníka, ale vyvinutí nátlaku na dlužníka a poškození jeho dobré pověsti ve prospěch konkurence,“ napsal klub. Soudu navrhl, aby firmě uložil pokutu půl milionu korun.
Zaplacení dluhů a dohoda
Dva dny po zveřejnění insolvence klub poslal peníze grafikovi i asistentovi trenéra. Ondřej Tichý dostal 54 450 korun a Jiří Kladrubský 582 tisíc korun. Tichý přitom ještě v den zahájení řízení Drbně popisoval, že se s klubem rok marně snažil domluvit.
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Firma Gornicky platby napadla. Podle insolvenčního zákona totiž dlužník po zahájení řízení nesmí přednostně vyplácet staré dluhy jen vybraným věřitelům. „Takto flagrantní a Dlužníkem přiznané porušování insolvenčního zákona je podle názoru Navrhovatele důvodem pro omezení Dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou,“ uvedla firma a žádala jmenování předběžného správce. Soud se k tomu už nevyjádřil.
O dva dny později totiž firma Gornicky vzala návrh zpět s odkazem na dohodu, kterou s klubem uzavřela. Klub se vzdal náhrady nákladů řízení. Soud 19. října řízení zastavil a jednání plánované na listopad se konat nebude.
Nový návrh od bývalého ředitele
Klid ale klub nemá. Ještě týž den poslal soudu vlastní insolvenční návrh Libor Matoušek, bývalý obchodní ředitel Dynama. Klub mu loni v srpnu dal výpověď, kterou okresní soud letos v září prohlásil za neplatnou. Matoušek proto požaduje náhradu mzdy za listopad 2025 až červenec 2026 a doplatek odstupného, dohromady 472 tisíc korun.
„Dlužník žádným způsobem neprokázal, jakým způsobem a zda vůbec je hodlá splnit,“ píše se v návrhu k pohledávkám. Jako další věřitele uvádí stavební firmu PM Servis stavební s pohledávkou přes 1,4 milionu korun a firmu TRIMA CB s pohledávkou necelých 85 tisíc. Obě firmy si své pohledávky přihlásily už do předchozího řízení.
Matoušek tvrdí, že s návrhem nečekal na konec řízení. „Připravoval jsem ho a chtěli jsme ho podat tento týden. Chtěli jsme se přidat k insolvenci a samozřejmě žádat předběžného správce,“ řekl Drbně Libor Matoušek. Soudu ho podle svých slov poslal datovou schránkou ještě před polednem, tedy dřív, než soud řízení zastavil. „Nejsem právník, ale podle mě neměl řízení rušit, měl k návrhu přihlédnout,“ dodal s tím, že sám nevím, jakým způsobem teď bude soud postupovat.
Matoušek kritizuje i to, jak klub vyřešil spor s dalším věřitelem. „Celou dobu klub tvrdil, že firma nemá na nic nárok. A v době, kdy společnost pohrozila předběžným správcem, se vše vyřešilo,“ řekl. Podle Matouška klub řeší pouze závazky těch, kteří začnou hlasitě křičet a dalších si stále nevšímá. To dle něj dokládá i fakt, že nejstarší pohledávku má stavební firma PM Servis.
Samotný klub však pohledávku firmy PM Servis stavební odmítá. Práce si podle něj měl objednat ještě bývalý majitel Dynama Jiří Koubek, v účetnictví ale závazek veden nebyl a při prodeji klubu o něm nikdo nevěděl.
„Společnost PM SERVIS STAVEBNÍ navíc kromě samotné faktury nepředložila žádné další podklady, například smlouvy, objednávky či stavební deníky, které by prokazovaly skutečné provedení uvedených stavebních prací,“ uvedl klub.
Firma podala žalobu a spor u civilního soudu běží od listopadu 2025, zatím bez rozhodnutí v prvním stupni. „Klub uvedenou pohledávku nadále zpochybňuje a bude ji rozporovat také v rámci insolvenčního řízení,“ dodal.