Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sotva se Dynamo zbavilo insolvence, už čelí další. Obchodní ředitel požaduje 470 tisíc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Insolvenční řízení s fotbalovým Dynamem skončilo. Písecká firma Gornicky vzala svůj návrh zpět a soud řízení zastavil. Klub mezitím doplatil i grafikovi a asistentovi trenéra. Kauza tím ale nekončí. Ve stejný den, kdy soud řízení zastavil, podal nový insolvenční návrh bývalý obchodní ředitel.
Sotva se Dynamo zbavilo insolvence, už čelí další. Obchodní ředitel požaduje 470 tisíc

Sotva se Dynamo zbavilo insolvence, už čelí další. Obchodní ředitel požaduje 470 tisíc

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:38

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Čtyři body za pět zápasů. Filip Ahl se v Motoru rozjíždí
Čtyři body za pět zápasů. Filip Ahl se v Motoru rozjíždí
Na opravu kostela v Chlumu u Třeboně už se vybralo přes dva miliony, sbírka stále běží
Na opravu kostela v Chlumu u Třeboně už se vybralo přes dva miliony, sbírka stále běží

Veřejná sbírka na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně se blíží ke konci. Na...

Jindřichohradečtí strážníci mají nově defibrilátor. Může pomoci zachránit život
Jindřichohradečtí strážníci mají nově defibrilátor. Může pomoci zachránit život

Městská policie v Jindřichově Hradci rozšířila své vybavení o automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj...

Dárek k osmnáctinám? Skolka nastoupil v základu Jihostroje a patří k historicky nejmladším
Dárek k osmnáctinám? Skolka nastoupil v základu Jihostroje a patří k historicky nejmladším

Lepší dárek k 18. narozeninám si snad ani nemohl přát. Tomáš Skolka nastoupil pouhý den po dosažení...

Kočárek s dítětem sjel do Vltavy, matka skočila za ním. Pomohli ji kolemjdoucí
Kočárek s dítětem sjel do Vltavy, matka skočila za ním. Pomohli ji kolemjdoucí

Malá chvilka nepozornosti a kočárek s malým dítětem sjel nedaleko budějovické Budvar arény do řeky. Matka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.