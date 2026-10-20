většinou nezklame, o tom žádná. Jenže ne pokaždé má člověk chuť na Trojobal řízek úplně postaru. Tyhle kuřecí plátky jdou nejdřív do jogurtu s česnekem a kari, takže maso zůstane při smažení o něco vláčnější. Navrch přijde kukuřičná strouhanka, která udělá pevnější, křupavý obal. A marináda, co zůstane v misce? Tu nevylévejte. S vejcem a trochou strouhanky z ní vzniknou malé placičky, které u stolu často zmizí ještě před bramborami.
Když se u nás řekne
, většina lidí si představí plátek masa v obalu, hozený na pánev a usmažený řízek dozlatova. Variant je ale víc, než se na první pohled zdá. U bych si pohlídal hlavně jednu věc: kuřecího masa nepřetáhnout ho. Recept na šťavnaté kuřecí řízky
Doba přípravy: 40 minut + marinování alespoň 2 hodiny Co potřebujeme
Maso: 600 g kuřecích prsních řízků 200 g bílého jogurtu 3 stroužky česneku 1 lžička kari koření 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře 150 g kukuřičné strouhanky sádlo na smažení
Placánky: zbytek marinády 1 ks vejce 3-5 lžic strouhanky 1 špetka majoránky podle chuti sůl a pepř
Zelný salát: 1/2 hlávky bílého zelí 1 lžíce octa 1 lžička cukru podle chuti sůl Postup přípravy kuřecích řízků v jogurtu
1.
Kuřecí maso opatrně naklepejte. U klasických řízků se často počítá s plátkem kolem 2 centimetrů před tepelnou úpravou, u kuřecího masa ale není potřeba držet se tak vysokého kusu. Důležité je spíš to, aby měl plátek podobnou tloušťku po celé ploše.
2. Do misky dejte
jogurt, česnek, kari, sůl a pepř a promíchejte. Přidejte maso, dobře ho v marinádě obalte a uložte do lednice nejméně na 2 hodiny. Pokud si na přípravu vzpomenete den předem, nechte ho v chladu klidně přes noc.
3. Řízky vyndejte z marinády a obalte je jen v
kukuřičné strouhance. Mouku ani vejce tentokrát nepotřebujete. Strouhanku k masu trochu přitlačte prsty, jinak se při smažení může začít odlupovat. Foto: Cooky.cz, Řízky nejsou jen trojobal a pánev: Jak z české klasiky dostat křupavou kůrku a šťavnatý střed
4. Na pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
sádla a řízky smažte z obou stran dozlatova. Orientačně počítejte se 3 až 4 minutami na každou stranu, podle toho, jak silné plátky máte. Usmažené řízky odkládejte na papírovou utěrku.
5. Zbylou marinádu nechte v misce, ještě se bude hodit na placánky. Vmíchejte
vejce, strouhanku, majoránku, sůl a pepř a udělejte hustší těstíčko. Lžící z něj pak nabírejte menší porce.
6. Placánky smažte znovu na
sádle, dokud nezezlátnou, zhruba 2 minuty z každé strany. Nakonec najemno nakrouhejte zelí, osolte ho, promněte s octem a cukrem a můžete dávat na stůl.
TIP: Kukuřičná strouhanka není podmínkou. Pokud ji doma nemáte, vezměte klasickou. Výsledek bude jemnější, zatímco kukuřičná udělá obal hrubší a při kousnutí znatelně křupne. Kari, nebo radši jemnější verze?
Kari se dá bez potíží vynechat, hlavně když vaříte pro děti nebo pro někoho, kdo výraznější koření nemusí. Nechte jen
jogurt, česnek, sůl a pepř. Chuť bude mírnější, ale maso díky marinádě zůstane příjemně šťavnaté.
U smažení se často vede řeč o tom, jestli použít olej, nebo sádlo. U řízků dávám přednost
sádlu, protože dobře drží teplotu a chuťově k nim sedí. Ještě důležitější je ale správně rozpálená pánev a dost tuku. Když maso položíte do vlažného tuku a je ho jen slabá vrstva, obal se nasákne a výsledek bývá spíš zklamání.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline