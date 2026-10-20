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Řízky nejsou jen trojobal a pánev: Jak z české klasiky dostat křupavou kůrku a šťavnatý střed

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Klasický trojobal je jistota, ale občas mě baví řízky trochu obejít bokem. Tyhle kuřecí jsou předem naložené v jogurtu s česnekem a kari, takže maso zůstane šťavnaté a obal z kukuřičné strouhanky má příjemně křupavou tečku. A protože vyhazovat zbytek marinády by byla škoda, uděláme z něj rovnou placánky k večeři nebo na ujídání ještě u sporáku.
Fotografie k řízkům

Fotografie k řízkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Řízky nejsou jen trojobal a pánev: Jak z české klasiky dostat křupavou kůrku a šťavnatý střed
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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