Negativní recenze na Googlu nemusí být navždy. Existuje způsob, jak ji odstranitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Negativní recenze na Googlu nemusí být navždy. Existuje způsob, jak ji odstranit
Článek byl publikován 18.10.2026 22:41
Nový model, další aktualizace a za pár dní zase něco lepšího. Vývoj umělé inteligence nabral takové tempo,...
Meta začala nabízet placený WhatsApp Plus a kolem aplikace se objevují další placené funkce. Kdo ale...
GlamCoding rozšiřuje možnosti spolupráce napříč svými internetovými magazíny. Firmám nabízí reklamní a...
Britský Home Office používá GPT-4o ke shrnování azylových pohovorů. Z 203 kontrolovaných výstupů ale 45...
ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...Všechny články tohoto autora →
- 90 % her pro Windows rozjedete na Linuxu zdarma. Jeden problém ale hráčům kazí radost a jmenuje se Call of Duty
- Uniklé kryty prozradily, jak bude vypadat Samsung Galaxy S27 Ultra. Jeden fotoaparát z něj zřejmě zmizí bez náhrady
- Apple TV ukrývá skrytou slevu 50 %, ale zobrazí ji jen ve chvíli, kdy chcete předplatné zrušit. Zkuste to sami
- Dávejte si pozor na falešné hotelové rezervace: Podvodníci na WhatsAppu mají vaše reálná data