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Negativní recenze na Googlu nemusí být navždy. Existuje způsob, jak ji odstranit

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Negativní recenze na Googlu dokáže poškodit pověst firmy. Její odstranění ale není nemožné. Google má jasná pravidla, podle kterých některá hodnocení maže. Rozhoduje především důvod nahlášení a správný postup.
Negativní recenze na Googlu nemusí být navždy. Existuje způsob, jak ji odstranit

Negativní recenze na Googlu nemusí být navždy. Existuje způsob, jak ji odstranit

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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