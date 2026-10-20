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Forthing S7 REEV: Téměř pětimetrový liftback s elektrickým pohonem a dojezdem až 1 250 km

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Forthing S7 REEV vstupuje na slovenský trh jako prostorný pětidveřový liftback, který kombinuje elektrický pohon s benzínovým generátorem pro prodloužení dojezdu. Nabízí výkon 154 kW (209 k), baterii s…
Forthing S7 REEV: Téměř pětimetrový liftback s elektrickým pohonem a dojezdem až 1 250 km

Forthing S7 REEV: Téměř pětimetrový liftback s elektrickým pohonem a dojezdem až 1 250 km

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autofilter.sk

Autofilter.sk pomáhá zorientovat se v nabídce nových automobilů a najít vůz podle konkrétních požadavků. Rozsáhlé filtrování umožňuje vybírat podle ceny, typu karoserie, paliva, výkonu a pohonu, spotřeby, rozměrů, bezpečnostní a komfortní výbavy nebo třeba dojezdu a kapacity baterie u...

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