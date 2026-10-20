Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávky

Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávkyZdroj: Eva Hradilová
Článek byl publikován 20.10.2026 15:10
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