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Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávky

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Jižní tribuna nového stadionu Bohemians se měla začít stavět už na jaře, klub ale dostal stavební povolení až dnes. S pracemi chce vedení Klokanů začít okamžitě, už přivezli vrtnou soupravu pro hloubení základů. Stavět chtějí až do Vánoc.
Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávky

Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávky

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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