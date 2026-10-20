Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu

Polanka nad Odrou, okraj Ostravy. Čtyři vrty tady sahají 400 až 500 metrů pod povrch, do písčitých vrstev, kde se uchovala mořská voda z doby před 6,5 až 11 miliony let. Odtud putuje dvanáctikilometrovým potrubím do Sanatorií Klimkovice, kde dva až tři týdny dozrává ve speciálních jímkách, než skončí ve vaně nebo v obkladu na bolavém koleni. Podobně hluboký původ má i solanka v karvinských Lázních Darkov a v Lázních Hodonín. Všechna tři zařízení slibují totéž: lepší prokrvení, ulevené cévy a srdce, které v teplé slané lázni pracuje snáz. Prošli jsme lázeňské materiály, odbornou balneologickou literaturu i klinické studie, abychom zjistili, na čem tato tvrzení stojí a kolik stojí jejich vyzkoušení v roce 2026.
Pravěké moře pod Ostravskem: odkud jodobromová solanka pochází
Ve třetihorách zalévalo velkou část střední Evropy mělké moře. Když se zemské vrstvy vrásnily a posouvaly, část slané vody zůstala uvězněna v porézních horninách nad uhelnými ložisky. Na Ostravsku a Karvinsku tak vznikly podzemní kapsy plné prastaré mořské vody. Odborná příručka
Základy balneologie, kterou zpřístupňuje ministerstvo zdravotnictví, potvrzuje, že české jódové vody se vážou právě na hluboká uhelná a naftová ložiska.
Hodonín sahá ještě hlouběji. Jeho vrty Josefov BVJ-1 Podluží a BVJ-2 Prušánka čerpají z hloubky 1 960 až 2 040 metrů, tedy zhruba o čtvrtinu hlouběji, než kolik činí nadmořská výška Sněžky.
Zásoba má jednu zásadní vlastnost: neobnovuje se. Klimkovice otevřeně uvádějí, že podzemní rezervoár už nevzniká a je konečný. Každá lázeň tedy spotřebuje kousek zdroje, který příroda doplní nejdřív za další miliony let.
Jak silná solanka je, ukazuje srovnání, které zveřejňují samy Klimkovice:
Voda Mineralizace (g/l) Solanka Klimkovice 54 Rudé moře 42 Středozemní moře 38 Černé moře 19 Baltské moře 4
Ostravská solanka je tedy slanější než kterékoli moře, kam Češi jezdí k vodě.
Jód desetkrát nad hranicí: chemie, která dělá z vody lék
Aby se přírodní minerální voda směla označit za jódovou, musí podle české balneologie obsahovat víc než 5 miligramů jódu na litr. Všechny tři zdroje tuto laťku převyšují mnohonásobně.
Lázně Jód / jodidy Bromidy Celková mineralizace Klimkovice 40 až 50 mg/l neuvádějí 54 g/l Darkov silně mineralizovaná jodobromová voda neuvádějí neuvádějí Hodonín jodidy 50,6 mg/l (jodové soli 40 až 60 mg/l) 54,5 mg/l 14,16 g/l
Chemicky jde o chlorido-sodnou vodu, tedy v zásadě velmi koncentrovanou kuchyňskou sůl obohacenou o jodidy a bromidy. Darkov si své vody cení natolik, že jí přezdívá „Zlato z Darkova“.
Pít se solanka nedá. Do těla se dostává kůží během koupele nebo obkladu. V Hodoníně se kvůli vysoké koncentraci ředí v poměru 1:1 s teplou vodou na 36 až 38 °C, aby ji pokožka dobře snášela. Klimkovice ji podávají jako celotělové koupele i lokální obklady a kombinují ji s léčebnou tělesnou výchovou, cvičením a ergoterapií.
Jak solanka okysličuje srdce a mozek
Kyslík v těle roznáší krev. Čím lépe protéká drobnými cévami, tím snáz se dostane k buňkám srdečního svalu, mozku i svalů v končetinách. Právě tady nastupuje jodobromová koupel.
Podle balneologické literatury vyvolávají jódové vody mírné rozšíření cév v kůži a podkoží, odborně vazodilataci. Klimkovice k tomu doplňují pokles periferního cévního odporu, mírné snížení krevního tlaku a příznivý vliv na viskozitu krve. Hustší krev se cévami prodírá hůř, řidší proudí lehčeji. Srdce pak nemusí tlačit tolik a tkáně dostávají okysličenou krev pohodlněji.
Zajímavý je i rozdíl oproti uhličitým koupelím, které znají lázeňští hosté z Františkových Lázní či Poděbrad. Jódová voda snižuje tlak pozvolněji, a proto podle odborné příručky hrozí menší riziko náhlého odkrvení mozku. Pro starší pacienty s křehčím oběhem je to podle nás jeden z nejsilnějších argumentů, proč právě solanka.
Klinická data existují. Studie zveřejněná v databázi PubMed sledovala 66 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a současně s chronickou obstrukční plicní nemocí. Po sérii 10 až 12 jodobromových koupelí o teplotě 37 °C se u nich snížil počet anginózních záchvatů, klesla spotřeba nitrátů a zkrátila se doba takzvané němé ischemie, kdy srdce trpí nedostatkem kyslíku bez bolesti. Právě tento výsledek nejpevněji podpírá tvrzení, že solanka zlepšuje zásobení srdce kyslíkem.
Širší rámec přináší
přehledová studie na PubMed o minerálních koupelích u vysokého tlaku. Shrnula 12 randomizovaných studií s 1 122 účastníky, většinou s příznivým účinkem a bez nežádoucích účinků. Autoři ovšem volají po kvalitnějším výzkumu, takže solanka patří mezi podpůrné metody, nikoli mezi náhražky léků. Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Klimkovice, Darkov, nebo Hodonín? Ceny pobytů 2026 a co zaplatí pojišťovna
Každý ze tří areálů má trochu jiné těžiště:
Klimkovice: výrazný profil neurologie a rehabilitace, dále pohybový aparát, cévní a gynekologické potíže. Darkov: pohybový aparát, oběhová soustava, nervová, kožní a gynekologická onemocnění. Hodonín: artrózy, Bechtěrevova nemoc, stavy po operacích kloubů a páteře, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cévní onemocnění končetin a hypertenze.
Kdo si pobyt hradí sám, vybírá z těchto nabídek (ceny ověřené v říjnu 2026, bez místního poplatku z pobytu, liší se podle pokoje a termínu):
Lázně Pobyt Cena od Klimkovice víkend 5 969 Kč Klimkovice Relaxace pro seniory, 7 dní / 6 nocí 13 340 Kč Klimkovice Za týden v kondici 14 660 Kč Hodonín Jodobromová kúra, 7 dní / 6 nocí 13 450 Kč Hodonín Jodobromová kúra, 10 dní / 9 nocí 20 420 Kč Darkov 6 nocí s pěti jodobromovými koupelemi 14 900 Kč Darkov individuální preventivní program, 7 nocí 18 200 Kč
Prodloužený víkend poslouží spíš jako ochutnávka. Týdenní pobyt s několika koupelemi už má charakter kúry; skutečně léčebný režim navázaný na rehabilitaci trvá obvykle 10 až 21 dní, někdy i déle.
Zdravotní pojišťovna samotnou koupel neproplácí. Hradí lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud diagnóza odpovídá indikačnímu seznamu a návrh lékaře schválí revizní lékař. VZP má Klimkovice, Karvinou i Hodonín ve smluvní síti a rozlišuje komplexní péči, kdy platí léčbu, ubytování i stravu, a příspěvkovou, kdy pokrývá jen procedury. U příspěvkové varianty musí pacient podle
VZP nastoupit nejpozději do šesti měsíců od schválení. Samoplátce omezuje jen volná kapacita.
Zážitek nemusí končit u vany. Darkov k pobytům přidává vstupy do bazénu, vířivky a saun a nabízí poznávání Karviné se zámkem Fryštát a historickým lázeňským parkem. Hodonín zase láká vinařským okolím jižní Moravy a Denními lázněmi pro ty, kdo nechtějí přespávat.
Komu jodobromová koupel nesvědčí
Silná slaná voda s jódem představuje pro organismus zátěž, a má proto jasné limity. Balneologie uvádí dvě speciální kontraindikace: alergii na jód a těžké poruchy srdečního rytmu. Jód vstřebaný kůží se může projevit i na hormonech štítné žlázy, a proto by lidé s jejím onemocněním měli koupel předem probrat s endokrinologem.
Hodonín k tomu připomíná obecné překážky lázeňské léčby:
infekční a horečnatá onemocnění, srdeční nebo plicní nedostatečnost, závažné poruchy jater a ledvin, rozkolísaná cukrovka či hypertenze, krvácivé stavy a záněty žil v posledních třech měsících, nehojící se rány na kůži, těhotenství.
Nejbezpečnější cestou je tedy začít u praktického lékaře, který posoudí, zda srdce a cévy teplou solnou lázeň zvládnou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková