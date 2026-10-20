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Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu

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Z hloubky až dvou kilometrů vyvěrá v Česku voda moře starého miliony let. Jódu v ní je až desetkrát víc, než vyžaduje odborná hranice pro léčivý pramen.
Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu

Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu

Zdroj: Foto: Pxhere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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