Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

„K přemlouvání nedošlo, TOP 09 už není stranou, do které jsem vstupoval,“ vysvětluje Sovka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Politickou scénou otřásla zpráva o přechodu třiceti dlouholetých členů TOP 09 v Jihomoravském kraji ke KDU-ČSL včetně krajského předsedy TOP 09 Marka Sovky, který v rozhovoru pro Trade-off vysvětlil pozadí i motivaci za svým přestupem.
„K přemlouvání nedošlo, TOP 09 už není stranou, do které jsem vstupoval,“ vysvětluje Sovka

„K přemlouvání nedošlo, TOP 09 už není stranou, do které jsem vstupoval,“ vysvětluje Sovka

Zdroj: Archiv Marka Sovky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:30

Reklama
Další články z Trade-off
Osobních bankrotů v Česku meziročně ubylo o sedm procent
Osobních bankrotů v Česku meziročně ubylo o sedm procent
Ostrá střelba na Krétě. Německé IRIS-T SLM prošlo certifikací
Ostrá střelba na Krétě. Německé IRIS-T SLM prošlo certifikací

Německé letectvo v polovině října úspěšně certifikovalo pozemní protivzdušný systém IRIS-T SLM (Surface...

KOMENTÁŘ: Evropa tlačí na označování AI obsahu. Pomoci mají i neviditelné vodoznaky
KOMENTÁŘ: Evropa tlačí na označování AI obsahu. Pomoci mají i neviditelné vodoznaky

Poznat, zda text napsal člověk, nebo umělá inteligence, je dnes často prakticky nemožné. Do budoucna by s...

Hypotéka před svatbou, nebo až po ní?
Hypotéka před svatbou, nebo až po ní?

Podle serveru Hypoindex.cz může načasování žádosti o hypotéku ovlivnit nejen způsob financování společného...

12 vrtulníků Apache ve verzi Echo. Izrael podepsal dohodu s Pentagonem
12 vrtulníků Apache ve verzi Echo. Izrael podepsal dohodu s Pentagonem

Izrael koupí dvanáct nejnovějších bitevních vrtulníků Apache od americké společnosti Boeing. Dohodu s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.