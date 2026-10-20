„K přemlouvání nedošlo, TOP 09 už není stranou, do které jsem vstupoval,“ vysvětluje Sovka

„K přemlouvání nedošlo, TOP 09 už není stranou, do které jsem vstupoval,“ vysvětluje SovkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„K přemlouvání nedošlo, TOP 09 už není stranou, do které jsem vstupoval,“ vysvětluje SovkaZdroj: Archiv Marka Sovky
Článek byl publikován 20.10.2026 15:30
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