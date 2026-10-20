Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny

Srpnové odpoledne, záhon s polehlou natí, plný kbelík cibulí a rychlé rozhodnutí: nasypat je do přepravky a odnést do sklepa. Právě tady se většinou rozhodne, kolik z úrody přežije Vánoce. Celé tajemství dlouhé trvanlivosti spočívá v prostoru mezi jednotlivými cibulemi. Při dosoušení patří každá cibule vedle sousedky, nikdy na ni. Při zimním uložení pak volte mělké, provzdušněné nádoby místo hluboké hromady. Kdo tyto dvě fáze zvládne, dostane zásobu, která vydrží do jara.
Proč cibule ve vysoké vrstvě hnije odspodu
Cibule po sklizni stále dýchá a uvolňuje vlhkost. V jedné řadě se tato vlhkost rozptýlí do vzduchu. Ve vysoké vrstvě se ovšem drží mezi kusy, sráží se na slupkách a vytváří vlhké prostředí, ve kterém se plísním i bakteriím daří. Časopis
Naše krásná zahrada řadí mezi nejčastější domácí přešlapy právě přehnaně vysokou vrstvu, neprodyšné obaly a mizerné větrání.
Hromada navíc působí jako lupa. Jediná otlučená nebo nedosušená cibule uprostřed bedny zahnívá, šíří vlhko na okolní kusy a během několika týdnů se z drobné vady stává problém celé přepravky. Plastový pytel nebo zavřená krabice celý proces ještě urychlí. Podle nás je proto „jedna vrstva“ nejlevnější pojistka, jakou zahrádkář má. Nestojí nic, jen trochu místa.
Sklizeň cibule: o zimě rozhodují srpnové dny na záhonu
V českých podmínkách se cibule sklízí od konce července do srpna. Studijní materiál
Mendelovy univerzity uvádí jako vhodný termín polovinu srpna, kdy má 50 až 80 % rostlin zaschlou vrcholovou část. Pozorný pěstitel to pozná snadno: nať žloutne, poléhá a krček měkne a zasychá.
Vybírejte cibule za sucha a opatrně. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) upozorňuje, že každý otlak se ve skladu změní ve vstupní bránu pro hnilobu. Cibule tedy neházejte do kbelíku a neoklepávejte je o sebe, aby z nich spadla hlína. Poraněné kusy, silnokrké exempláře a cibule, které stihly vyhnat květní stvol, odložte stranou do kuchyně. Do dlouhodobé zásoby nepatří.
Jedna vrstva a 24 °C: dosušení, které rozhodne o celé zásobě
Následuje fáze, kterou spousta lidí odbude nebo vynechá úplně. Cibule potřebuje nejprve teplo, teprve potom chlad. Odborný list
UC Davis doporučuje pro vytvrzení teplotu alespoň 24 °C, Oregonská státní univerzita uvádí rozmezí zhruba 24 až 29 °C. V teple vysychají krček, slupky i kořínky a zarůstá cesta, kudy by do cibule pronikli původci hniloby.
Za suchého počasí stačí nechat úrodu proschnout přímo na záhonu, Mendelova univerzita počítá s 8 až 10 dny. Když prší, přesuňte cibule pod střechu: do kůlny, garáže, skleníku nebo na zastřešenou verandu. Vždy je rozprostřete v jediné řadě, ideálně na drátěný rošt, aby vzduch obtékal i spodní část. Přímé polední slunce raději vynechte.
Jak dlouho sušit? RHS mluví zhruba o dvou týdnech, Iowská státní univerzita o dvou až třech. Hotovou cibuli poznáte podle několika znaků:
nať je suchá jako papír, krček je pevně stažený a na dotek suchý, vnější slupky šustí, kořínky jsou vyschlé.
Teprve pak seřízněte nať zhruba 2,5 cm nad cibulí a zastřihněte kořeny. Kdo stříhá dřív, otevírá cibuli vlhkosti.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Síťovka, cop, nebo bedna? Kde cibule vydrží až deset měsíců
Po vytvrzení se pravidla mírně uvolní. Cibule už nemusí ležet striktně vedle sebe, stále ale potřebuje dýchat. Nejlépe obstojí:
Způsob uložení Hodnocení Síťovka, nylonová punčocha výborné proudění vzduchu Spletený cop zavěšený na háku výborné, navíc přehledné Drátěný koš, rošt, mělká lísa velmi dobré Papírový pytel, krabice s otvory jen pro menší množství Plastový sáček, hluboká zavřená bedna riskantní
Stejně podstatné je místo. Ideální prostor je suchý, chladný a bez výkyvů teplot: suchý sklep, komora, provětrávaná půda nebo kůlna. Iowská státní univerzita doporučuje 0 až 4 °C a relativní vlhkost 65 až 70 %. V garáži hlídejte mráz, při poklesu pod nulu přestěhujte zásobu jinam.
Pozor na teplotní past. Podle UC Davis rozmezí 5 až 25 °C podporuje rašení, takže vytápěná chodba nebo kuchyňská linka cibuli vyhovují méně než studená komora. Nadměrná vlhkost zase podporuje tvorbu nových kořínků a povrchové plísně. A ještě jedna drobnost: cibuli ukládejte stranou od jablek, hrušek a celeru, pachy se přenášejí oběma směry.
Na délce výdrže se podepíše i odrůda. Sladké salátové typy vydrží jen několik týdnů, kdežto štiplavé skladovací odrůdy jako „Stuttgarter“ nebo „Copra“ se při správné péči dožijí jara.
Kontrola zásoby: jedna měkká cibule stačí
Zhruba jednou za několik týdnů projděte uloženou zásobu. Hledejte měkká místa, plíseň u krčku, mokvající slupky nebo nové klíčky. Napadený kus okamžitě vyřaďte, prohlédněte jeho sousedy, rozvolněte vrstvu a zvažte lepší větrání. Pět minut s baterkou ve sklepě ušetří kilogramy úrody.
Pokud chcete vědět, kolik vás chyby dosud stály, zvažte letos celou sklizeň a na jaře zvlášť vše, co skončilo v kompostu. Podíl ztrát spočítáte jednoduše: vyhozená cibule děleno celkovou sklizní krát sto.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková