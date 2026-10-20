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Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny

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Hluboká bedna plná letošní cibule vypadá jako jistota na zimu. Vlhkost uvězněná mezi spodními kusy ale spouští hnilobu dřív, než stihnete zásobu načít.
Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny

Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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