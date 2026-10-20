CENTRUM o páté: Národní divadlo se loučilo s Jiřím Štěpničkou, další rodiny zasáhly tragické ztráty

Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou narušil konflikt u vchodu
Národní divadlo se rozloučilo s Jiřím Štěpničkou, který zemřel 11. října ve věku 79 let a na jehož jevišti strávil více než půl století. Smuteční obřad doprovodily vzpomínky, hudba a zvony, chvíle před vstupem ale poznamenal konflikt: postarší muž se snažil dostat dovnitř přes vchod pro VIP hosty a křičel, že herce znal čtyřicet let. Ochranka ho nakonec nepustila. I taková situace připomíná, že veřejné rozloučení se známou osobností může být pro některé lidi také velmi osobní událostí.
V Kostelci nad Orlicí zemřela žena po napadení, policie zadržela jejího manžela
V Kostelci nad Orlicí zemřela žena, kterou někdo fyzicky napadl. Záchranáři na místo vyslali pět posádek včetně letecké záchranné služby, její život se jim ale zachránit nepodařilo. Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého manžela, kterého podezírají z jejího usmrcení. Případ vyšetřují kriminalisté; i v této chvíli je důležité rozlišovat mezi dosud potvrzenými informacemi a podezřením, které musí prověřit vyšetřování.
Ruský útok na Ukrajině zabil šest lidí, mezi oběťmi byly i děti
Další tragická zpráva přišla z Charkovské oblasti, kde ruský dronový útok na park připravil o život šest lidí, včetně dvou dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil fotografie z místa, mezi nimi i snímek mrtvé holčičky v kočárku, a útok označil za „naprosté zvěrstvo“. Znovu vyzval západní spojence, aby posílili ukrajinskou protivzdušnou obranu. Válka se tak znovu připomíná nejen jako střet armád, ale především jako násilí, jehož následky nesou i civilisté, kteří se do bojů nijak nezapojili.
Helena Vondráčková a Clint Eastwood sázejí na každodenní návyky
Zatímco smutné zprávy připomínají konečnost života, příběhy Heleny Vondráčkové a Clinta Eastwooda ukazují, jak oba umělci přistupují k jeho aktivnímu prožívání. Vondráčková, která příští rok oslaví osmdesátiny, popisuje každodenní cvičení hned po probuzení, tenis, plavání, pádlování i práci na zahradě. Zmiňuje také střídmost v jídle a pravidlo nejíst pozdě večer. Clint Eastwood už v roce 1959 mluvil o omezení sladkých nápojů a alkoholu, včasném usínání a jídelníčku s ovocem a syrovou zeleninou. Jejich příběhy neslibují zázračný recept na dlouhověkost; ukazují spíš na význam pravidelnosti a návyků, které člověk udržuje dlouhé roky.
Chlupy na oblečení? Důležité je, co uděláte ještě před praním
Od velkých životních událostí se pozornost může přesunout k problému, který zná skoro každý majitel domácího mazlíčka. Psí chlupy se totiž při běžném praní nemusejí z oblečení odstranit, protože se mohou zachytit hlouběji ve vláknech. Doporučovaný postup proto obrací obvyklé pořadí: suché oblečení nejprve na deset minut vložit do sušičky bez ohřevu, aby se chlupy uvolnily a zachytily ve filtru, a teprve potom prát. Pomoci má také mechanické odstranění chlupů ještě před vložením prádla do pračky.
Pomůže v pračce obyčejná igelitová taška?
Další rada slibuje jednodušší cestu k čistšímu prádlu: přidat do pračky spolu s oblečením igelitovou tašku, která má pomoci zachytit chlupy a vlasy. Zatímco u sušičky se doporučení opírá o uvolnění chlupů před praním, tento trik míří přímo na prací cyklus. Praktické domácí vychytávky mohou ušetřit opakované praní, ale je rozumné nepovažovat slibovaný výsledek za zaručený pro každý typ prádla a pračky.
Smrt a ztráta mají v každém příběhu jinou podobu, ale připomínají, jak křehký může být běžný život. Vedle toho pokračují každodenní rituály, práce i drobné starosti, které nás vracejí do přítomnosti. Ne všechno můžeme ovlivnit – někdy však záleží na tom, jak naložíme s časem, který máme, a jak se postaráme o věci, jež nám zůstávají v rukou.