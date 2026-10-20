Miska vody vedle bedny s jablky rozhodne, jestli vydrží do jara, nebo scvrknou za pár týdnů. Důvod je prostý

Říjnový sklep voní ovocem, bedny jsou plné a na první pohled se zdá, že je hotovo. Za pár týdnů ale přijde zklamání: slupka se svraští, dužina zmoučnatí a z křupavého Idaredu zbude houbovitá koule. Polský zahrádkářský web
ZielonyOgrodek.pl proto radí postavit do blízkosti beden nádoby s vodou. Vysvětlení je jednoduché. Utržené jablko dál dýchá a odpařuje vodu, a čím sušší vzduch ho obklopuje, tím rychleji vysychá. Odpařující se voda z misky vlhkost kolem beden zvedne a vadnutí zpomalí. Aby trik opravdu fungoval, potřebuje ovšem dva spojence: chlad a čerstvý vzduch. Proč se jablka ve sklepě scvrkávají a jak jim miska vody pomůže
Kalifornské výzkumné centrum
UC Davis Postharvest u odrůdy Golden Delicious výslovně spojuje scvrkávání se ztrátou vody. Viditelné vrásky se objevují už při úbytku hmotnosti o 3 až 6 %. To je pár gramů z každého plodu, a přece to stačí, aby jablko ztratilo pevnost i šťavnatost.
Suchý vzduch z plodu doslova vysává vlhkost. Polský zdroj k tomu dodává, že vyprahlé prostředí urychluje stárnutí plodů a vede k rychlému moučnatění. Miska, kbelík nebo plochá vanička s vodou pak funguje jako levný zvlhčovač bez zásuvky. Nádobu postavte vedle beden, rozhodně ne nad ně. Kapky na ovoci ani promáčené rohy dřevěných přepravek nikdo nechce.
Vlhkost 80, nebo 95 procent? Čísla, která rozhodují o výdrži
Vyšší vlhkost patří mezi standardní parametry profesionálního skladování, rozhodně nejde o babskou radu. Dokládá to
podklad ministerstva zemědělství s doporučenými hodnotami pro jednotlivé odrůdy:
Odrůda Teplota Relativní vlhkost Golden Delicious 1 až 1,5 °C 93 až 95 % Jonagold 1 až 1,5 °C 91 až 93 % Idared 1 až 2 °C 90 až 93 %
Pro domácí sklep stačí skromnější laťka, zhruba 80 až 90 %. Ověříte ji levným digitálním teploměrem s vlhkoměrem za pár stovek. Kontrola má i jednodušší podobu. Svraštělá slupka prozrazuje sucho. Orosený strop, kapky na stěnách a zatuchlý pach naopak signalizují přemíru vlhkosti a hrozbu plísní. Ovocnář Miroslav Láska v rozhovoru pro Český rozhlas Sever doporučuje nádobu s vodou právě do suchých sklepů a zároveň varuje před kondenzací. Voda v misce má zůstat čistá. Jakmile zezelená nebo začne zapáchat, vylijte ji a nádobu vymyjte.
Chlad 1 až 4 °C a proudící vzduch: etylen zásobám škodí
Vlhkost tvoří jen jednu nohu trojnožky. Druhou je teplota. UC Davis uvádí, že při 20 °C jablka dýchají a vylučují etylen mnohonásobně intenzivněji než při 0 až 5 °C. Proto v kuchyňské míse měknou za pár dní, ať je vzduch jakkoli vlhký. Domácí ideál podle polských i českých zdrojů leží mezi 1 a 4 °C, bez mrazu a bez prudkých výkyvů.
Třetí nohou je výměna vzduchu. Etylen je plynný rostlinný hormon, který zrající jablka uvolňují ve stále větším množství. Podle Marylandské univerzity snižuje skladovatelnost a v uzavřeném prostoru navíc podněcuje další tvorbu etylenu, takže se dozrávání celé bedny roztočí jako kolotoč. Pootevřené okénko nebo krátké, opakované větrání za chladných dní ten plyn odvede. Větrat je ale potřeba s rozmyslem: místnost musí zůstat studená a bez rosení.
Zdroj fotografie: Foto: Piqsels Sklep, garáž, nebo lednice: kde jablka v Česku přečkají zimu
Rodinné domy se sklepem mají nejlepší výchozí pozici. Časopis Naše krásná zahrada za ideál považuje chladný, tmavý, čistý a větratelný prostor bez trvalého mokra. Tyto nároky splní zemní sklep, nevytápěná garáž, zahradní kůlna i studená chodba, pokud teplota neklesne pod nulu. V garáži bývá vzduch často sušší, takže tam má miska s vodou největší smysl.
V bytě nabízí nejbližší náhradu lednice. Americký portál Extension.org radí ukládat jablka do zásuvky na zeleninu v plastovém sáčku a odděleně od dalších plodin. Sáček zadržuje vlhkost přímo u plodu, zatímco miska zvlhčuje celou místnost. Lednice drží stabilní chlad, kapacitou však na plnou bednu nestačí. Balkon připadá v úvahu jen s ochranou proti mrazu.
Idared, Topaz, Rubinola: odrůdy, které vydrží až do jara
Sebedokonalejší mikroklima nezachrání letní jablko. Láska jmenuje jako spolehlivé skladovky Idared, Melrose, Golden Delicious, Rubinolu, Topaz a Jonagold. Většina z nich podle Ovocnářské unie ČR patří k hlavním tuzemským produkčním odrůdám. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský evidoval v roce 2023 celkem 125 registrovaných a chráněných odrůd jabloní, z toho 105 zimních. Mezi českými novinkami vyzdvihuje dlouhou skladovatelnost odrůd Sirius a Admiral.
Před uložením je nutné přísné třídění. Do beden nepatří:
otlučené a mechanicky poškozené kusy, červivé, nahnilé nebo nemocné plody, nevyzrálé a drobné kusy.
Každá bedna by měla obsahovat jedinou odrůdu, protože se odrůdy liší dobou konzumní zralosti. Plastové přepravky je dobré předem vydezinfikovat. Od prosince do jara pak bedny pravidelně procházejte a vadné kusy hned vyřazujte, protože jediné hnijící jablko dokáže nakazit celé okolí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková