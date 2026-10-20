Vémola po návratu do klece splatil dluh 15 milionů za kauci. Výplatu za zápas ani neviděl, přidal géčko a pozemky

Frankfurtský fotbalový stadion, téměř 60 000 lidí a ruka zvednutá po 15 měsících bez zápasu. Po takovém večeru si Vémola dřív kupoval auto, zvíře nebo obojí. Tentokrát podle svých slov nekoupil nic. Peníze ze zápasu prý putovaly kamarádům, kteří se v zimě složili na jeho kauci. Redakce MMAmag k jeho vyprávění nahlédla do policejních zpráv k případu, kvůli kterému skončil ve vazbě, a postavila vedle sebe, co o svém návratu říkal před zápasem a co po něm.
Po výhře ve Frankfurtu nekoupil nic. Peníze šly jinam
Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9-0 a bývalý šampion organizace OKTAGON MMA ve střední i polotěžké váze, se vrátil na turnaji OKTAGON 94, 26. září 2026. Česko-slovenská organizace, která pořádá turnaje po celé Evropě, ho postavila proti Němci Frédéricu Vosgröneovi, jenž do zápasu vstupoval s bilancí 5-0-0. Podle karty na Sherdogu šlo o smluvenou váhu 89 kg a Vémola vyhrál technickým knockoutem po úderech ve 2. kole v čase 4:50. Hlavní zápas večera to nebyl; ten patřil Davidu Kozmovi a Christianu Eckerlinovi.
Co se dělo po zápase, popsal sám bojovník v rozhovoru, který Expres zveřejnil 16. října 2026. „První věc, kterou jsem po zápase udělal, tak bylo doplacení dluhu svým kamarádům, kterým jsem vděčný za to, že jsem vůbec tady a můžu tady dělat rozhovor,“ řekl Vémola. Kolik za zápas dostal, neuvedl ani on, ani organizace. Dluh, o kterém mluví, vznikl podle něj během jediné noci před Vánoci 2025 a jeho výše je v českých poměrech mimořádná.
Patnáct milionů za jednu noc. Rekord to ale nebyl
Novinky.cz napsaly 19. ledna 2026, že kriminalisté Národní protidrogové centrály Vémolu zadrželi 23. prosince 2025, do vazby putoval 25. prosince 2025 kvůli obavě z útěku a 19. ledna 2026 rozhodla státní zástupkyně o jeho propuštění po složení peněžité záruky 15 milionů Kč, s dohledem probačního úředníka a zákazem vycestovat. Od zadržení po propuštění uplynulo 28 kalendářních dní, pokud se počítají oba krajní dny; jako prostý rozdíl dat jde o 27 dní. Samotnou vazbu popisují Novinky.cz jako 25 dní.
„Vzbudil jsem se a přes noc jsem dlužil 15 milionů svým kamarádům za to, abych se vůbec dostal nějak ven z toho nesmyslného obvinění, které na mě padlo,“ popsal Vémola Expresu. Rekord to ale nebyl: redakce MMAmag porovnala částku s dřívějšími případy a ve zprávě ČTK, kterou 28. ledna 2016 zveřejnil iROZHLAS, dohledala, že Shahram Abdullah Zadeh složil záruku 150 milionů Kč. Desetinásobek. Zajímavější než částka je ale to, jak se o ní Vémola rozpovídal až po zápase.
Před zápasem mluvil o osudu, po zápase o účtu
Před turnajem zněl obecně. „Já jsem si myslel, že tohle bude poslední zápas, ale pak mě nějaké životní okolnosti vrátily zpátky do hry,“ řekl Expresu 26. září 2026. O necelé tři týdny později už měly ty okolnosti cenovku.
„Mohl jsem se vozit géčkem a říct klukům, že musí ještě chvilku počkat, ale já prostě vylezl, udělal zápas, prodal géčko, prodal nějaké pozemky, na kterých jsem chtěl stavět, ale nestavím a celé jsem to vyrovnal,“ uvedl 16. října 2026. Bojovník, který se po výhrách odměňoval auty a exotickými zvířaty, tentokrát prodával. Kamarádům podle svých slov zaplatil, jenže spis, kvůli kterému si půjčoval, je pořád otevřený.
Účet, který nejde zaplatit knockoutem
GLOSA V MMA se úspěch měří pásy, bonusy a tím, co si bojovník po večeru dovolí. Vémolův návrat se měří obráceně: ne tím, co přibylo, ale co zmizelo z garáže a z katastru.
A je tu rozdíl, který se v kleci nedá vyřešit. O výsledku zápasu rozhodl sám, o vrácení kauce nerozhodne. Tu vrátí, nebo nevrátí stát podle toho, jak dopadne řízení, které stále běží.
Krokodýl a žirafy čekají na jedno razítko
Policie ČR 20. ledna 2026 uvedla, že v akci Padrino zadržela pět lidí a obvinila je z drogové trestné činnosti v organizované skupině zaměřené na pašování kokainu; drogy podle ní mířily do Velké Británie, Česka a v jednom případě do Ruska. Z pozdější zprávy Národní protidrogové centrály, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že obviněných je šest, tři z nich jsou vyšetřováni na svobodě po složení peněžité záruky a některým hrozí při pravomocném odsouzení až 18 let vězení podle § 283 trestního zákoníku. Pravomocný rozsudek nepadl, platí presumpce neviny.
Vémola kauzu označuje za nesmyslnou a tvrdí, že ho s ní nic nespojuje. Jeho obhájce Vlastimil Rampula podle Novinek.cz považuje usnesení o zahájení trestního stíhání za nepřezkoumatelné. Policie na svém popisu trvá.
„Tu radost si udělám, až celá tahle nesmyslná kauza spadne a stát mi tu kauci vrátí. Pak si udělám radost dvojnásobnou. Pak bude krokodýl, žirafy a nové géčko,“ řekl Expresu. Do té doby mu zbývá práce: Vémola podle téhož rozhovoru chce nastoupit na turnaji OKTAGON 100 dne 29. prosince 2026 v pražské aréně v Libni, jeho soupeř ale na textově dostupné oficiální kartě turnaje uvedený není. Zatím tedy čistý stůl, prázdné místo po géčku a jedno razítko, na které se čeká.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek