Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Fanoušci Bohemians slaví podruhé za týden. Po výhrách v lize přišla zpráva, na kterou čekali desítky let

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stavba nového Ďolíčku je povolena. Rozhodnutí pro jižní tribunu nabylo právní moci a ve středu ráno začne pilotáž.
Fanoušci Bohemians slaví podruhé za týden. Po výhrách v lize přišla zpráva, na kterou čekali desítky let

Fanoušci Bohemians slaví podruhé za týden. Po výhrách v lize přišla zpráva, na kterou čekali desítky let

Zdroj: Luděk Kovář/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:41

Reklama
Další články z SportyŽivě
Fanoušci Winnipegu vytvořili Hellebuyckovi počítadlo peněz, o které přišel. Teď se může vrátit a ve hře je trejd za dva Čechy
Fanoušci Winnipegu vytvořili Hellebuyckovi počítadlo peněz, o které přišel. Teď se může vrátit a ve hře je trejd za dva Čechy
Infantino se omluvil, ale UEFA mu nevěří. Šéf FIFA dostal lhůtu a musí zodpovědět 42 otázek, včetně své vlastní odměny
Infantino se omluvil, ale UEFA mu nevěří. Šéf FIFA dostal lhůtu a musí zodpovědět 42 otázek, včetně své vlastní odměny

Gianni Infantino se v Curychu omluvil za chyby v plánu FIFA Forward Enterprise. UEFA mu odpověděla dopisem...

Manchester City sestoupí do druhé ligy, tvrdí renomovaný anglický novinář. Trest má být ještě tvrdší než u Juventusu
Manchester City sestoupí do druhé ligy, tvrdí renomovaný anglický novinář. Trest má být ještě tvrdší než u Juventusu

Nezávislá komise shledala Manchester City vinným z mnohaletých finančních přestupků. Podle Olivera Holta...

Hokej mě přestal naplňovat, řekl Jalonen a ukončil kariéru. Bývalý trenér Česka vydržel ve Finsku pouhých pět měsíců
Hokej mě přestal naplňovat, řekl Jalonen a ukončil kariéru. Bývalý trenér Česka vydržel ve Finsku pouhých pět měsíců

Kari Jalonen, který českým hokejistům v roce 2022 vrátil medaili z mistrovství světa, ukončil trenérskou...

Hantuchová popsala historku se Šwiatekovou a vzbudila mezinárodní poprask. Česká stanice se od ní distancovala
Hantuchová popsala historku se Šwiatekovou a vzbudila mezinárodní poprask. Česká stanice se od ní distancovala

Teplé kuře během blackoutu a taška špinavého prádla. Historky Daniely Hantuchové o Šwiatekové z pořadu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.