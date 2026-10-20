Fanoušci Bohemians slaví podruhé za týden. Po výhrách v lize přišla zpráva, na kterou čekali desítky let

V úterý 20. října 2026 vyvěsili Bohemians na sociální sítě dvě slova: „Stavba povolena.“ Stavební odbor Prahy 10 vydal povolení pro jižní tribunu u Vršovické ulice, odvolací lhůta uplynula a rozhodnutí nabylo právní moci. Vrtná souprava už stojí na místě. Ve středu 21. října ráno se začnou vrtat piloty, tedy hlubinné nosné konstrukce, na kterých bude nová tribuna stát. Zpráva přišla v dobrém týdnu. Klokani doma porazili 10. října Baník Ostrava 1:0 a o čtyři dny později v dohrávce 6. kola stejným výsledkem i Mladou Boleslav. Pro fanoušky, kteří léta skandovali „Bohemka v Ďolíčku“, je to zlom. Heslo, které dlouho znamenalo hlavně vzdor, se teď mění ve stavební plán s pilotami, ocelí, retenční nádrží a etapami.
Od dřevěnky k pilotám
V Ďolíčku se hraje od 27. března 1932. Než přišly první úpravy v létě 2003, vešlo se do něj 13 388 lidí, z toho přes deset tisíc na stání. Dnes klub uvádí pro sezonu 2026/2027 kapacitu 6 250 míst. Stadion se tedy za dvacet let zmenšil zhruba o polovinu.
Každá další úprava přitom byla spíš záplata než investice. V roce 2007 vyrostla na místě staré dřevěné tribuny „u tramvaje“ montovaná konstrukce s pevnými sedačkami a sektorem pro hosty zhruba na dvě stovky lidí. Klub tehdy sám psal o předběžných číslech, protože šlo hlavně o to, aby stadion prošel ligovými normami. Na takových provizoriích Ďolíček stál ještě dlouho.
Pak přišly roky, na které fanoušci nevzpomínají rádi. Po sezoně 2009/2010 se Bohemians stěhovali do Edenu a v ročnících 2010/2011 a 2011/2012 hráli na stadionu městského rivala. Domů se vrátili až v roce 2012. Další ránu dostali v roce 2023: klub postoupil po 36 letech do evropských pohárů, jenže Ďolíček nesplňoval parametry. Klub tehdy otevřeně psal, že stadion je pro nároky současné doby „na pokraji provozuschopnosti“, a pro Konferenční ligu musel řešit náhradní variantu na Letné.
Právě tady je podle nás skutečný význam úterního razítka. Nejde o hotový stadion ani o slavnostní otevření. Ďolíček ale poprvé po desetiletích není místo, které se jen zachraňuje. Dostává reálnou šanci splnit moderní ligové i evropské požadavky.
Rok čekání na razítko
Cesta k povolení trvala skoro rok a klub během ní netajil frustraci. Podle odpovědi, kterou zveřejnila Praha 10, podali Bohemians žádost 5. listopadu 2025. Už 2. prosince byl stavebník vyzván k doplnění podkladů a řízení se přerušilo. V květnu 2026 povolení stále vydané nebylo.
Původní plán přitom počítal s tím, že první etapa poběží už na jaře 2026. Na začátku července klub zveřejnil, že ocelová konstrukce je hotová, nalakovaná a čeká ve skladu. Chybělo jen povolení. Darek Jakubowicz z vedení klubu tehdy popisoval, že Bohemians každou připomínku řešili obratem, úřady ale chtěly další kroky. Zpoždění tedy nebylo výrobní, nýbrž administrativní.
Zlom přišel v září. Na úřední desce Prahy 10 viselo rozhodnutí „Rekonstrukce stadionu Bohemians, Ďolíček, Jižní tribuna“ od 14. do 30. září 2026. Po uplynutí odvolací lhůty se 20. října mohlo začít.
Celému projektu předcházely i méně viditelné kroky. Klub uzavřel s městem nájemní smlouvu na 60 let, připravil etapizaci a vyřešil přípravné práce, mezi nimi kanalizační stoku u Vršovické. Bez nich by se o pilotách vůbec nemluvilo.
Co vyroste u tramvaje
Jižní tribuna má být podle představení nového Ďolíčku hlavní vstupní částí stadionu. Ve spodním patře vznikne zázemí s toaletami, občerstvením a novým fanshopem. Diváci budou vcházet třemi samostatnými vstupy s turnikety a na tribunu vystoupají po schodištích. Podle materiálu pro majetkový výbor pražského zastupitelstva pojme tisíc lidí.
Harmonogram je zatím jasný jen do zimy:
- od středy 21. října: pilotáž a hlubinné základy,
- začátek listopadu: konec vrtů, pokud půjde vše hladce; při komplikacích kolem poloviny listopadu,
- téměř do Vánoc: pokračování prací, přes svátky pauza,
- první týden ledna 2027: plný restart stavby.
Stavba má postupovat od hlavní tribuny směrem ke křižovatce ulic Sportovní a Vršovická. Kvůli prostoru pro novou tribunu se hřiště posune o tři metry na sever, takže bude znovu vycentrované vůči hlavní tribuně.
Kdy si fanoušci na novou tribunu poprvé sednou, zatím oficiálně potvrzené není. Loni v listopadu Jakubowicz pro Football Club mluvil o tom, že pokud vše půjde podle plánu, v červnu se začnou prodávat vstupenky na jižní tribunu pro další sezonu. Tehdy ale ještě nikdo nepočítal s téměř ročním čekáním na povolení.
Jižní tribuna je jen první dílek. Po ní má přijít přestavba západní hlavní tribuny s administrativou, VIP prostory, skyboxy, větším presscentrem a sportovním zázemím. Severní tribuna s domácím kotlem dostane zázemí pro aktivní fanoušky a safe standing, tedy bezpečná místa ke stání. U Sportovní ulice vyroste úzká východní tribuna, kterou při představení projektu přirovnávali k argentinské Bomboneře klubu Boca Juniors. Nakonec se uzavřou rohy. Stožáry osvětlení zmizí a nahradí je světelné rampy po obvodu střechy.
|Období
|Kapacita Ďolíčku
|před úpravami v létě 2003
|13 388
|sezona 2026/2027
|6 250
|po první etapě (redakční odhad)
|zhruba 7 250
|po celé rekonstrukci
|přes 8 000, podle konfigurace 8 500 až 9 500
Odhad po první etapě je čistá aritmetika, tedy současná kapacita plus tisíc míst nové tribuny. Skutečné číslo může ovlivnit přesouvání sektorů a stavební omezení. Celá přestavba má trvat zhruba pět let a hotový stadion má splňovat kategorii 4 UEFA. Evropský zápas by se tedy mohl hrát doma.
Fanoušci, Vršovice a peníze
Pro pravidelné návštěvníky je nejdůležitější, že se hraje dál v Ďolíčku. Klub ani média nemluví o stěhování. Jižní tribuna dnes fakticky neexistuje, takže její stavba má podle Sport.cz divácký zážitek ovlivnit jen minimálně. Kotel zůstává na severu, za opačnou brankou, a zdroje neříkají, že by se kvůli první etapě měl přesouvat. Drobná omezení už ale nastala: pro sezonu 2026/2027 klub neprodával permanentky do sektoru C a zpřístupňuje ho podle okolností.
Vršovice čekají větší zásahy, než by se z pouhé tribuny mohlo zdát. Povolení zahrnuje také retenční nádrž, rozšíření chodníku směrem k hlavní třídě a odstranění stávajících toalet, pokladen a trafostanice u Vršovické. Konkrétní dopravní omezení zatím klub ani úřad ve veřejných zdrojích nerozepsaly. Lidé, kteří kolem stadionu jezdí tramvají nebo chodí pěšky, by tedy měli sledovat další oznámení.
U peněz zůstávají otazníky. V prosinci 2024 se mluvilo o 300 až 350 milionech korun, později Jakubowicz uváděl spíš 350 až 400 milionů. Majitel Dariusz Jakubowicz loni připustil, že rekonstrukce bude dražší, ale „ne katastrofálně“, a že rodina má připravené prostředky na polovinu nákladů. Zbytek mají pokrýt partneři a další příjmy.
Pomoci mohou i fanoušci přes sbírku Klokani sobě. Jde o komerční sbírku, ne o veřejnou, takže dar nejde odečíst od základu daně. Přispět lze libovolnou částkou přes QR kód nebo na transparentní účet 131-3682260267/0100. Odměny začínají symbolickými 1 905 Kč, za 5 000 Kč je prohlídka stavby, při 20 000, 100 000 a 250 000 Kč plakety a certifikáty. K úternímu ránu sbírka hlásila necelých 2,6 milionu korun.
Ve středu ráno se do vršovické hlíny zavrtá první pilota. Ocel, která celé léto čekala ve skladu, konečně dostane místo, kam patří. Kdo za posledních dvacet let stál na Bohemce, ví, že tohle je jiný pocit než další slib.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle