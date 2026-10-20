Pojištění dronu není povinné pro každého. U DJI Mini ale může dávat větší smysl, než si myslíte

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Dron za několik desítek tisíc korun dnes není nic neobvyklého. Stačí ale poryv větru, chyba pilota, kontakt s větví nebo technická závada a během několika sekund může skončit na zemi. Ještě horší situace nastane ve chvíli, kdy stroj poškodí automobil, střechu domu nebo zraní člověka. Právě tady začíná být pojištění dronu podstatně zajímavější než jen další položka na účtu.
Česká pravidla přitom nejsou tak jednoduchá, jak někdy vypadají. Neplatí například rozšířená představa, že každý dron s kamerou musí mít automaticky povinné ručení.
Povinné pojištění se neřídí jen cenou nebo velikostí dronu
Podle aktuálních informací Úřadu pro civilní letectví musí mít v Česku pojištění odpovědnosti provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A2. Povinnost platí také pro provoz v A3, pokud maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla přesahuje 4 kilogramy, a pro provoz ve specifické kategorii. U té se povinnost vztahuje na drony bez ohledu na jejich hmotnost.
To je důležitá zpráva zejména pro majitele malých strojů řady DJI Mini. Například DJI Mini 4 Pro má ve standardní konfiguraci vzletovou hmotnost nižší než 249 gramů. DJI u současného Mini 5 Pro uvádí 249 gramů. Samotná nízká hmotnost tedy znamená výrazně mírnější režim, pokud pilot létá v odpovídající otevřené kategorii.
Majitel běžného DJI Mini provozovaného v A1 tak zpravidla zákonnou povinnost sjednat speciální pojištění odpovědnosti nemá. To ale neznamená, že nemá jiné povinnosti. Kamera je například důvodem, proč se provozovatel většiny těchto dronů musí registrovat u ÚCL, přestože samotný stroj váží méně než 250 gramů. Výjimkou jsou zařízení považovaná za hračku podle příslušných předpisů.
A právě tady vzniká jeden z nejčastějších omylů. Registrace provozovatele, oprávnění pilota a pojištění jsou tři různé věci.
DJI Mini pojištění nepotřebuje vždy. Přesto může dávat smysl
To, že zákon pojištění nevyžaduje, ještě není argument proti jeho sjednání. DJI Mini 4 Pro stojí podle aktuální české nabídky výrobce od 679 eur a současný Mini 5 Pro od 729 eur. U Fly More Combo, dalšího příslušenství, ovladače a baterií se celková hodnota výbavy dostane ještě výš.
Vedle škody na samotném dronu je ale důležitější odpovědnost za škodu způsobenou někomu jinému. Malý dron sice váží jen přibližně čtvrt kilogramu, ale ve vzduchu se pohybuje vysokou rychlostí. Poškozené čelní sklo auta nebo zranění člověka může být výrazně dražší než nový dron.
Specializované pojištění nabízí například Coverdrone. Firma má samostatné produkty pro rekreační i komerční piloty. U hobby varianty lze sjednat pouze odpovědnost vůči třetím osobám, nebo přidat ochranu samotného dronu a příslušenství. Krytí může zahrnovat náhodné poškození, havárii, krádež, ztrátu dronu při letu nebo takzvaný flyaway, kdy se stroj ztratí a nevrátí. Coverdrone aktuálně uvádí základní odpovědnost od 1,3 milionu eur a u modelového příkladu rekreačního pojištění cenu od 20,68 eura ročně. Konečná cena závisí na konkrétním pilotovi a rozsahu krytí.
Výhodou je možnost sjednat pojištění nejen na celý rok, ale například na několik dní, týden nebo měsíc. To může být zajímavé pro člověka, který dron bere jednou za rok na zahraniční dovolenou. Coverdrone deklaruje celosvětovou působnost s výjimkou vybraných zemí a území.
Na českém trhu nabízí specializované pojištění dronů také ČSOB Pojišťovna. Ta aktuálně uvádí jak pojištění odpovědnosti z provozu dronu, tak havarijní krytí. To může zahrnovat nahodilé události během letu, krádež a živelní události při uskladnění nebo přepravě. U odpovědnosti ČSOB uvádí cenu přibližně od 1 100 korun ročně, konkrétní částka se odvíjí mimo jiné od maximální vzletové hmotnosti stroje. Havarijní pojištění je oceňováno individuálně podle dronu a jeho vybavení.
ČSOB přitom není v pojišťování dronů žádným nováčkem. Specializované havarijní pojištění těchto strojů představila už v roce 2015 a následně začala nabízet řešení také pro hobby drony. Mezi dříve popsané pojistné události patřil například pád při vyhýbání ptákům, náraz do stožáru nebo ztráta stroje po přerušení komunikace.
Na pojištění dronů se v minulosti zaměřovala také Allianz. U konkrétní současné smlouvy je však potřeba ověřit aktuální produkt a pojistné podmínky přímo s pojišťovnou. Stejně opatrně je dobré zacházet s běžným pojištěním občanské odpovědnosti. Není bezpečné automaticky předpokládat, že klasická „pojistka na blbost“ pokryje provoz bezpilotního letadla. Rozhodující jsou výluky a přesné znění konkrétní smlouvy.
U malého DJI Mini tak může být nejrozumnější jednoduché pojištění odpovědnosti, pokud majitel nechce platit za krytí samotného stroje. Kdo létá často, cestuje s dronem nebo má výbavu za desítky tisíc korun, může naopak ocenit kombinaci odpovědnosti a havarijního krytí.
Zdroj: Úřad pro civilní letectví Pojištění odpovědnosti za provoz dronu, ČSOB Pojišťovna Pojištění dronů a letectví, Coverdrone Recreational Drone Insurance