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Velká česká banka udělala radikální řez. Všichni klienti musí vyměnit platební kartu

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Raiffeisenbank ukončí spolupráci s poskytovatelem karet Mastercard a nově bude vydávat pouze karty Visa. Klienti, kteří doposud Mastercard používali, budou muset kartu vyměnit.
Velká česká banka udělala radikální řez. Všichni klienti musí vyměnit platební kartu

Velká česká banka udělala radikální řez. Všichni klienti musí vyměnit platební kartu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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